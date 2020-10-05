馬英九、蔡英文比一比　柯文哲：他算是很客氣的人

記者袁茵／台北報導

台北市設市百年活動於1日順利落幕，台北市長柯文哲與前任市長陳水扁、馬英九互動仍備受外界關注。被問到過去曾經提及馬英九關陳水扁是污辱台灣，柯文哲回應，以前的看法也沒有錯，如果台灣內部無法走出藍綠泥沼，要怎麼處理兩岸問聽？

▲柯文哲出席「北市四價流感疫苗開打記者會」。（圖／記者張榮恩攝）

柯文哲5日出席台北市四價流感疫苗開打記者會，並且與衛生局長黃世傑、民政局長藍世聰等人接種流感疫苗。

針對與馬英九在1日同框後，有沒有改變對對方的看法？柯文哲說，人就是要有接觸、有交流才有善意，有善意才能有更多交流，處理兩岸問題還是要台灣內部先團結，內部先和解。

媒體追問，若將馬政府態度與蔡政府態度相比？柯文哲強調，馬英九算是很客氣的人，而自己很久沒見到蔡英文了。

最後，對於過去曾說馬英九關陳水扁是污辱台灣，現在是不是看法跟以前不一樣？柯文哲回應，「以前的看法也沒錯！」如果台灣內部自己沒辦法走出藍綠泥沼，要怎麼處理兩岸問聽？內部都不團結了，「我們有不同過去，但有共同現在，要不要走向共同未來？很多態度要去思考。」

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