4天4.25億人出遊！　陸十一黃金週「報復性消費」狂灑1.2兆

▲陸迎「報復性」消費。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

在全球新冠肺炎疫情肆虐，大陸經濟剛剛走出疫情之時，民眾的消費熱情開始「報復性」爆發。10月1日-4日，大陸共累計有4.25億人次出遊，實現旅遊收入人民幣3120.2億元，折合台幣1.2兆。

綜合陸媒報導，中國主要旅遊目的地、熱門旅遊景點的客流和消費繼續保持高位。旅遊人次已經恢復至2019年同期的78.2%；旅遊收入恢復至2019年同期的66.8%。微信支付公佈的消費數據顯示，中國景區和酒店行業微信支付交易金額較「五一」假期期間增長達到83.3%和70.7%

據交通運輸部消息，10月4日，道路預計發送旅客4700萬人次，月增率下降1.41%，年增率下降29.86%。水路預計發送旅客138.50萬人次，月增率上升9.14%，年增率減少44.97%。

10月1日至4日，大陸交通運輸行業運行總體平穩有序，道路預計發送旅客1.91億人次，年增率下降30.73%；水路發送旅客462.18萬人次，年增率去年888.27萬人次減少47.97%。

10月1日至4日，大陸高速公路日平均流量4860.83萬輛，相比2019年同時段（5144.74萬輛）下降5.52%。其中，前4日流量峰值為5301.58萬輛（10月1日），相比2019年國慶假期最高值（5256.92萬輛，10月1日）增長0.85%。

據初步統計，10月1日-4日航班58608班，年增率減少8.8%；運輸旅客648萬人次，年增率下降9.5%；平均航班正常率93.26%，年增率提高0.9個百分點。進出港旅客量較多的機場有廣州、深圳、北京、成都、上海、重慶、西安、昆明等，預計10月7日-8日將迎來節後返程高峰。

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