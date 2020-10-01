假庹宗康騙「最正女神」裸拍勒索610萬　女車手：我也被騙

▲庹宗康遭詐騙集團冒名向節目助理主持人詐騙610萬元。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

被封為電視台綜藝節目助理主持「最正女神」的黃姓小模，日前通訊軟體遇到自稱和藝人庹宗康熟識的男子攀談，以投資為由騙走黃女510萬元，黃女不想再付錢，遭詐騙集團威脅裸照影片上傳網路，再損失100萬元，最後出面拿錢的曾姓女車手落網稱，自己也是被用裸照威脅的受害者，以為是拿回被騙的50萬元，檢察官調查曾女說詞可信，處分不起訴。

檢警調查，黃姓小模在6月向警方報案表示，不久前在微信遇到「廖先生」，廖聲稱認識黃女的朋友庹宗康，還把假「庹宗康」拉進群組，由假庹向黃女表示，「我都靠廖男在賺錢，介紹4個小模投資，都加倍奉還」。

▲黃姓小模不想再借錢投資，卻遭對方恐嚇將裸露視訊照片上傳成人網站。（示意圖／翻攝pixabay網站）

黃女因此信以為真，分4次拿現金共410萬元，到摩鐵、餐飲店等處，交給對方指定的不同陌生男子，7月初，突然有個「蔡宜悛」加入telgram好友，自稱是受雇駭客，並傳了許多黃女裸露視訊以及對話截圖，恐嚇將散布到成人網站公開，黃女被迫付款100萬元後，「蔡宜悛」又恐嚇要55萬元，黃女決定報警。

8月間，警方埋伏在黃女交錢地點，逮捕前往收款的29歲曾姓女子，曾女落網表示，她之前透過臉書好友Lee DonDon介紹認識自稱富二代的「廖先生」，也是以投資為由陸續借了50萬元給廖，但給了錢之後，廖突然傳送她的裸照威脅不還款，後來才又叫她到指定地點可以拿到錢，沒想到卻遇上警察。

▲女車手也被用裸照恐嚇，以為可以拿回損失的50萬元，沒想到被警方以詐欺罪嫌逮捕。（示意圖／翻攝pixabay網站）

台北地檢署檢察官調查曾女的通訊軟體紀錄，認為曾女遭遇與被害的黃姓小模的情節、甚至人物腳色都幾乎如出一轍，可能是遇上同一個詐騙集團設局，且黃姓小模先錢付錢的對象分別都是20到40歲不等的其他男性，不能光以一次取款被逮，就認定曾女是詐騙車手，因此處分不起訴曾女。

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