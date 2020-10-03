住飯店自備空瓶！氣質婦「一點一滴偷裝酒精」　11秒片炸樓：可恥

▲婦人貪心裝完酒精才肯離去！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

出入公共場所，使用酒精機消毒，儼然成了國民好榜樣！然而有女網友直擊，在飯店大廳看到女遊客自備空瓶，大剌剌私裝酒精，甚至把耐心與毅力發揮到極致，確定機器內的酒精一滴不剩，才肯罷休離開，讓原PO搖頭感慨，「就是有這種自私又貪小便宜的人啊！」萬名網友則嘲諷，「有錢住飯店，沒錢買酒精？」

一名女網友在臉書《爆廢公社》傻眼表示，中秋連假出遊住飯店，她坐在大廳休息時，卻愣見「台灣最醜陋的風景」，只見一名穿牛仔外套的婦人，打扮氣質，卻站在酒精消毒機前方，右手不斷感應機器，左手則拿著空瓶裝入，手法相當熟練。

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「這位姐還真有耐心！」原PO不敢置信直呼，親眼看著婦人把酒精蒐集成瓶，同時拍下11秒影片，「沒錯！ 她裝完了！為什麼台灣就是有這種自私又貪小便宜的人啊！可恥！」

▲網友嘆氣，醫院賣場也常遇到貪心民眾！（圖／翻攝 爆廢公社）



文章曝光後，引發近萬人看傻，「有耐心、卻沒有公德心」、「一瓶70元不買，唉 寧願丟臉」、「台灣最美的風景之一，還有好市多某區塊也常發生」、「人不要臉，天下無敵，口罩戴上，啟動無敵模式」、「其實你的耐力，也是一流」、「有些人的貪念與羞恥心已經超乎你的想像」、「其實這是一種技能」、「這種裝法，浪費的也不少，下次直接跟他說，可以拆開來用倒的，反正都沒在害羞了」。