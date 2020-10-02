變態直排輪教練！帶7男童拍裸照打飛機　求交保被打臉：沒性伴侶

▲張姓直排輪教練遭控，涉嫌在教學期間性侵、猥褻國小男童。（圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

張姓直排輪教練遭學生家長控訴，利用教學時候性侵、猥褻國小男童，不只幫他們拍裸照，甚至還要求男童替自己口交。事情曝光後，檢警一查發現被害人高達7人，遂將他依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。高雄地院審理時，張男請求交保，不過由於他於庭中自承無性伴侶，不限於學生才會有性衝動，法官擔心他有再犯之虞，裁定延押2月。

張男2019年暑假在高雄2國小開班授課直排輪，不料他竟趁接送學生及帶他們出遊之際，將2名男童帶至停車場或spa館，給他們看A片後，自己再幫男童打手槍。

同年8月張男犯意再起，又趁一次戶外溜冰活動的機會將另2名男童帶到摩鐵，進房後以流太多汗為由，要求男童先行沖澡，待他們沐浴完畢再來拍裸照。

9月開學後張男鎖定上一名男童，多次要求他幫自己口交，自己則會替男童打手槍。男童父母察覺小孩神色有異，進一步詢問後，張男色行才曝光。檢警偵查時發現受害者不止4人，隨即將張男收押，偵結完畢依利用權勢性交、猥褻以及對未滿14歲之男子為性交、猥褻等罪將他起訴。

高雄地院審理時張男請求交保，但法官認為他罪嫌重大，過去短時間內出現多次犯行，且他自承無性伴侶，不限於直排輪學生才會有性衝動，擔心他恐有反覆實施同一犯行之虞，9月15日裁定延長羈押2月。

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