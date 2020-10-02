經常做夢被摸…他驚醒見「弟弟外翻」嚇傻！電眼夜攝揪真相

▲男子阿宏（化名）熟睡時感覺遭人觸碰私密處，醒來因驚見自己小鳥包皮外翻，嚇得趕緊向友人求助。（圖／去自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

廖姓男子與王姓女子共居一套房，一人睡床一人睡地鋪，而王女的男性好友阿宏（化名）有時則會來借宿。不料，廖男一日竟趁王女外出時，對熟睡的阿宏伸狼爪，除了以手環握他下體，還進一步口交。由於廖男猥褻時有用手機錄下，犯行因此曝光，桃園地院審結依乘機性交罪判他有期徒刑1年6月，緩刑4年並須服勞役120小時。可上訴。

王女將阿宏視為自己的弟弟，兩人交情甚深，故有時阿宏上完大夜班，都會前去王女家睡覺。2019年5月中旬，阿宏在王女家熟睡時，感覺自己下體遭觸碰，不過他轉身驚醒後，並未見到任何人，只好說服自己只是在做夢，回頭繼續睡。

阿宏隔月10日晚上7點許又再次到王女家休息，怎料睡夢中，他又再次感覺自己下體遭觸碰，原先以為是自己在做夢，但他醒來後發現，褲子雖然完好如初，但包皮卻外翻，與他睡前的狀態完全不同，察覺有異，遂趕緊向王女求救，「姐姐，你剛剛出去的時候，好像有人碰我的身體，可是我不敢看，我不知道是誰」。

為了抓到兇手，王女事後便於房內架設攝影機，廖男犯行隨之曝光！又警方調查時再發現，他手機內還有猥褻阿宏時的影像紀錄，因罪證確鑿，速將他移送法辦。

法庭上廖男承認犯行，並坦言，「我就是一時的衝動」、「把他弄到勃起，我就走出去」等語。桃園地院審理時認為，廖男僅為滿足一時性慾就侵害阿宏的性自主權，還造成對方身心的傷害，行為實在不應該，但法官考量他犯後願意認錯，並已與被害人賠償和解，阿宏也有表示原諒，審結依乘機性交罪判處有期徒刑1年6月，得緩刑4年，但緩刑期間付保護管束，並須服勞役120小時。全案仍可上訴。

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