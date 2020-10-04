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約妹陽明山看夜景…色男又親又摸！她死命抵抗慘遭丟包

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▲▼陽明山草山夜未眠，台北夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲曾男與女網友夢夢（化名）相約陽明山看夜景，不料結束後因女方拒絕親密接觸，他直接將夢夢丟包在山上。（示意圖，非當事咖啡館／記者蔡玟君攝）

記者徐愷昕／台北報導

曾姓男子在交友軟體上認識了女子夢夢（化名），2人一日相約陽明山看夜景，不料過程中曾男竟性慾大起，突然親吻女方，下秒更直接將手伸進她私處亂摸。夢夢掙扎後趁空檔趕緊下車，曾男當下被氣到，毫不留情直接開車離開，獨留夢夢深夜一人在山上。夢夢下山後報警，曾男因此被依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，得緩刑2年。可上訴。

曾男2019年11月初透過交友軟體認識女子夢夢，兩人同月17日晚上10時許相約市府站見面，由曾男開車載至北投竹子湖某咖啡館旁看夜景，抵達目的地後不久，夢夢表示想返家，此時，曾男明知2人僅是第一次碰面，雙方並無任何情愫，但他卻為了滿足己欲突親吻夢夢，下一步更直接將手伸入夢夢內衣裡揉胸，隔著女方內褲撫摸下體。

夢夢遭侵犯後整個嚇傻，不斷以肢體反抗，但曾男仍不願停手，他一見夢夢起身拿起手機下車，瞬間被激怒，頭也不回開車離開，將女方獨留山上。夢夢遭丟包後趕緊撥電話向朋友呼救，並於下山後前往北投分局報案。

警詢時曾男否認犯行，但士林地院審理時他改口認錯，法官考量他已有悔悟之意，還有與夢夢達成和解，對方也有表明願意原諒給予機會，審結依強制猥褻罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，但緩刑期間須付保護管束。全案仍可上訴。

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