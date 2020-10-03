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郵差忙送信她偷點火就跑　綠衣消防員急滅火20封信燒毀

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記者劉昌松／台北報導

中華郵政公司1名郵務士9月24日在台北市士林區投遞信件時，機車上的郵件突然起火燃燒，郵務士趕忙拿出隨身飲水澆熄後報案，警方調閱監視器，找到63歲何姓婦人，疑因吸食強力膠後神志不清下用打火機縱火，造成約部分掛號及約20封平信遭燒毀，訊後依公共危險、毀損等罪移送士林地檢署，檢察官訊後諭令1萬元交保並限制住居。

▲▼郵差把機車停路邊，車上掛號平信遭疑似吸食強力膠的何姓婦人縱火燒毀。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲何姓婦人趁郵差投遞信件時點火燒毀公務機車上的信件。（圖／記者劉昌松翻攝）

從監視畫面可以看到，當天上午11點多的時候，郵差將公務機車停在社子街某巷道邊後，拿著一疊信件走進騎樓投遞，約2分多鐘後，1名婦人從騎樓冒出來，直接走到郵差機車後座裝郵件的箱子旁，拿起打火機點火，之後何婦搖搖晃晃地往鏡頭另一方向離開。

郵差送完郵件後走出騎樓，經過機車旁沒發現異狀，繼續步行到巷子前方其他家戶遞郵，再過了1分多鐘，回頭走向機車，才突然發現郵件起火，郵差趕忙衝到機車旁，先是徒手拍打，接著拿出自備的水壺灌澆滅火後，詢問附近住戶有沒有看到事發經過。

▲▼郵差把機車停路邊，車上掛號平信遭疑似吸食強力膠的何姓婦人縱火燒毀。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲部分掛號及20封平信遭燒毀。（圖／記者劉昌松翻攝）

士林分局社子派出所追查發現，這名點火的何姓婦人，疑似吸食強力膠後，在神志不清的狀態下犯案，造成部分大件掛號及約20封的平常郵件燒毀，何婦同日下午遭逮捕後，被依公共危險等罪移送士林地檢署偵辦。

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