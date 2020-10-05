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柯文哲談川普確診：不論未來誰當選　美中對抗仍是未來15年主況

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記者袁茵／台北報導

美國總統選舉在即，然而此時卻爆出美國總統川普確診新冠肺炎等消息，震驚全球。台北市長柯文哲5日表示，不論是誰當選美國總統，美國國際外交政策大概不會更改，所以美中對抗還是未來15年國際主要狀況。

▲▼柯文哲出席「北市四價流感疫苗開打記者會」。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲出席「北市四價流感疫苗開打記者會」。（圖／記者張榮恩攝）

台北市長柯文哲5日出席台北市四價流感疫苗開打記者會，並且與衛生局長黃世傑、民政局長藍世聰等人接種流感疫苗。

針對流感疫苗能否減輕新冠肺炎症狀？柯文哲表示，兩個病毒不一樣，照理來講是沒有跨越的保護性，不過還是要防止禍不單行，如果同時得新冠肺炎加流感，以他的經驗來看會很慘。

被問到川普染疫是否會影響美國總統大選？柯文哲先說了一句，「美國總統選舉不要問我！」緊接著又提到，「不過是這樣，美國還是很成熟民主國家，國家政策相當穩定，所以非常清楚不論誰當選美國總統，美國國際外交政策大概不會更改， 美中對抗還是未來15年國際主要情況，也許不同總統戰術或許不一樣，但戰略是一致。」

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