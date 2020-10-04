影／蘇巧慧辦「彩柚大賽」　竟驚呼「我以為農曆七月沒過完」

▲民進黨立委蘇巧慧辦公室舉辦「彩柚大賽」。（影／蘇巧慧臉書）

記者陶本和／台北報導

適逢中秋連假，民進黨立委蘇巧慧也跟辦公室同仁舉辦「巧慧盃柚子彩繪大賽」，讓同仁在柚子上畫上蘇巧慧的頭像，只要被猜中是哪位作者，就可以獲得中秋獎金。但是，蘇巧慧看到成品卻驚呼，「我還以為農曆七月沒過完！」

本次「彩柚大賽」由蘇巧慧在鶯歌、樹林、新莊的三個服務處，派出號稱「三帥」的柚子三兄弟加入戰局。樹林服務處的余毓騏在作品中，特別呈現蘇巧慧總是露齒笑的特徵。

另外，團隊中的高碩呈，把重點放在蘇巧慧的髮型；而在團隊中資歷最短的吳建興，在繪畫的過程中說，他以為自己在畫水獺，擔心作品一拿出來，隔天可能就要遞辭呈。

不過，在作品呈現給蘇巧慧看的時候，她先是驚呼「我以為七月還沒過完」，但經過各種分析比對，她還是沒有猜中，到底哪一顆柚子是同仁所彩繪的。但是她還是透過該影片向大家祝賀，感謝大家對她的鼓勵，對於年輕團隊的照顧，「希望大家都能把我當成朋友，給我們服務的機會」。

▲▼蘇巧慧辦公室舉辦「彩柚大賽」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



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