板橋男大生載友酒駕拒檢「賓士狂飆10分」！義氣認罪一吹…結果超傻眼

▲男大生載友酒駕拒檢落跑，警舉槍攔截。（圖／東森新聞）



記者許力方／綜合報導

新北市發生一起離譜酒駕案，板橋20歲侯姓男大生日前開著賓士載朋友外出，因違規被警方攔查，他酒駕心虛，隨即加速蛇行逃逸，員警見狀舉槍要攔阻，他一路飆車停到巷弄中，棄車落跑，最後仍逮壓制在地。男大生事後義氣扛責，結果酒測值沒超標，反而因危險駕駛被送辦。

事發於7月5日清晨5時許，監視器畫面拍下，當時兩名員警在福德街、館前西路口，攔下一輛違規跨越雙黃線的黑色賓士，正準備要開罰，駕駛油門一踩繞過警方逃離現場，警方一度舉槍攔截，只見他毫不猶豫加速狂飆穿越路口，不甩員警沿途鳴聲嚇阻，一路蛇行鑽到巷弄中，然後棄車就開始跑，員警兩面包抄，結果他當場被逮捕，狼狽壓制在地。

▲男大生開賓士狂飆10分，棄車落跑被壓制。



「那麼衰就被抓到了，既然被抓到了，那我也是認了！」侯姓男大生聲稱，因開車前有喝酒才拒檢，第一時間還擔心車上2男1女的朋友被連累，義氣扛下所有責任，結果經呼氣酒測，測得酒測值僅0.07毫克，並沒有超標，但因追捕過程10分鐘內，他一路高速疾駛、蛇行、闖紅燈、變換車道、逆向等，無視其他用路人安全被送辦。

案經新北地院判決，一審法官考量侯男還是學生，犯後也已經坦承犯行，依妨害公眾往來安全罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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