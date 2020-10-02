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影／我漁船遭日船衝撞 　馬英九：「聯合號事件」我讓日本親自道歉賠千萬

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記者羅婉庭／台北報導

針對日本公務船日前在釣魚台海域衝撞我方漁船，造成我方漁船身受損。前總統馬英九2日表示，2008年日本海上保安船撞翻台灣的聯合號海釣船，後來日方親自道歉、賠償一千多萬。

▲▼ 馬英九 出席「林婉珍九十回顧展」 。（圖／記者張一中攝）

▲馬英九出席「林婉珍九十回顧展」 。（圖／記者張一中攝）

宜蘭蘇澳籍漁船新凌波236號，27日下午在釣魚台西方12海浬作業時，與日本保安廳公務船發生擦撞，我方漁船船體受損，海巡署派基隆艦馳援，抵達現場後戒護我方漁船返航。

對此，馬英九上午出席「林婉珍九十回顧展」前受訪表示，政府要去查明真相，「到現在為止都還沒看到！」，2008年日本海上保安船撞翻台灣的聯合號海釣船，後來日方海上保安廳第14管區，親自道歉、賠償一千多萬。馬英九呼籲，政府要趕快依照此模式處理。

前台北縣長周錫瑋上午也指出，2008年聯合號漁船去釣魚台附近海域捕魚時遭日本公務船撞沉，船員也被日方逮捕，當時身為台北縣長的他跑去台日交流協會抗議要求日方放人、道歉、賠償，並要求中央強硬以對，因為如果不夠強硬形同承認釣魚台是日本領土，之後漁民將無法獲得保障。

周揚言，他將會到聯合國與巴黎等各大城市開記者會揭露日本用軍艦撞沉漁船的暴行，因為強硬與堅持的態度，終於讓日本道歉並賠償，由此事證明，如果自己有理，就要硬起來。

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