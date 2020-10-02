亞塞拜然曝「連續爆襲亞美尼亞」影片　坦克當場下陷…士兵頭顱噴散！

▲亞塞拜然公布連5爆襲亞美尼亞。（圖／Azerbaijan MOD@wwwmodgova）

記者陳亭伃／綜合報導

亞美尼亞與亞塞拜然開火來到第6天，1日亞塞拜然國防部公布一段擊潰亞美尼亞軍隊的影片震驚全球，在戰機飛過上空瞬間投擲了砲彈，當場炸毀一輛裝甲車、及旁邊至少20名士兵，現場甚至有人被炸到四肢噴飛，倖存者接連逃開；面對國際抨擊，亞塞拜然未理會，並持續公布一連多段的擊殺亞美尼亞軍備、軍人的影片，現場一片血腥。

綜合外媒報導，亞塞拜然國防部表示，兩國的戰爭未停，亞塞拜然的炮兵仍持續進攻，並且在網上分享多個摧毀擊軍的第一視角鏡頭，只見在亞塞拜然軍隊在瞄準後，精準擊殺亞美尼亞的坦克、裝甲車、士兵等，現場一片火光、人車噴飛。

根據最新消息指出，亞美尼亞官方宣布擊斃亞塞拜然軍隊1280人，但在亞塞拜然軍方釋出的影片中，可以看到多段的攻擊影片出現，瞄準後精準打在亞美尼亞的軍備車、坦克上面，甚至造成地面下陷，傷亡的人數都是數十人起跳。

亞美尼亞官方2日釋出一段打下亞塞拜然直升機的影片，影片中可以看到一團火光下墜，對於兩國互打不停，聯合國也出面協調，希望可以重回談判桌，但卻遭到拒絕。

歐安組織（OSCE）今（2日）也出面協調，而亞美尼亞則回應，針對「兩亞」之爭，將會有停火計畫。

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