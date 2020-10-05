納卡衝突影片曝！　警報聲中「火砲雨」炸落平民區街道狂震動

記者葉睿涵／綜合報導

納卡衝突持續，其中未獲聯合國承認的阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh）「首都」史提帕納科特（Stepanakert）和舒沙鎮（Shusha）平民區4日遭到砲擊，造成4名平民死亡，10人受傷。

俄羅斯衛星通訊社報導，亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）5日在臉書發佈影片，還原史提帕納科特平民區遭襲擊的現場情況。影片可見，背景傳來空襲警報，不久後，火砲飛落平民區，炸得地動山搖，彷若整個世界都顫抖了一般。伴隨著轟轟炮鳴聲，火光乍現後，整個城區被白茫茫的霧霾環繞。

▲納卡衝突爆發後的慘況。（圖／路透）

由於火砲不斷掉落，即使被籠罩在煙霧中，四處仍可見星星點點的紅火球閃現，整起空襲長達1分鐘之久。影片後半部顯示了砲擊的後果，原本還算繁華的小鎮瞬間被炸成廢墟，被摧毀的車輛和房屋隨處可見，處處皆是炮彈爆炸後留下的彈坑。報導指出，這場空襲導致4名平民死亡，10人受傷。

被簡稱為納卡的阿爾察赫共和國在世界上只被3個非聯合國會員國家所承認，聯合國將其視為亞塞拜然的一部分。9月27日，亞美尼亞首府葉里溫和亞塞拜然首府巴庫官方互相指責對方違反停火協議，導致納卡衝突爆發，雙方有數十名軍人和平民傷亡。

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