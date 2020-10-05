亞美尼亞總理：必要時俄國會「履約出兵」　兩國使用統一防空系統

▲亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan，左）與吉爾吉斯總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

亞美尼亞與亞塞拜然開戰至今第8天，雙方持續交戰中，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）聲稱，相信必要時俄羅斯履行兩國簽訂的條約內容，動用武裝力量保障亞美尼亞的安全。

根據德國媒體《圖片報》（Bild）報導，帕辛揚表示，「俄羅斯第102軍事基地位於亞美尼亞境內，兩國使用統一規格的防空系統。關於部署防空系統的條約內容明確約定，必要時可動用境內武裝，保障亞美尼亞安全，我相信，俄羅斯在必要情況下，會履行條約規定的義務」。

歐洲安全與合作組織明斯克小組（OSCE Minsk Group）共同主席國俄羅斯、美國和法國三國元首1日呼籲，納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh，簡稱納卡）衝突雙方停火，無條件開始談判，並且譴責衝突升級行為。

▲部署在前線的亞美尼亞士兵。（圖／達志影像／美聯社）



亞塞拜然國防部9月27日表示，亞美尼亞部隊向納卡接觸線附近的居民點開炮，據報有平民死亡，亞塞拜然總統批准在多個城市實施戒嚴和宵禁，並宣佈部分軍事動員

亞美尼亞國防部則指出，納卡地區「遭到炮擊和飛彈攻擊」，亞塞拜然部隊向納卡發動了進攻，也同樣在27日當天宣佈實施戒嚴和軍事總動員。

不受國際承認的納卡共和國（又稱阿爾察赫共和國Republic of Artsakh）表示，其首都史提帕納科（Stepanakert）等多個居民點遭到炮擊，呼籲平民進入掩體，隨後宣佈實行戒嚴和軍事動員。

▲亞塞拜然發射砲彈。（圖／達志影像／美聯社）



納卡衝突始於1988年2月，當時居民多為亞美尼亞人的納卡自治州宣佈退出亞塞拜然蘇維埃社會主義共和國。在1992-1994年的武裝對抗中，亞塞拜然失去了對納卡及其周邊七個地區的控制。

自1992年起，和平解決納卡衝突的談判在俄美法擔任聯合主席國的歐安組織明斯克小組框架內進行。談判中亞塞拜然堅持要求維護本國領土完整，不受國際承認的納卡共和國沒有參與談判，由亞美尼亞維護其利益。