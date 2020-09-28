亞美尼亞vs.亞塞拜然「重點30年戰火」　恩怨淚水交織一次看！

▲亞塞拜然與宿敵亞美尼亞爆發衝突。（圖／路透）

文／中央社

高加索地區的亞塞拜然與亞美尼亞今天再度爆發戰事，恐重新點燃雙方糾結30年的嚴重衝突，兩國長期為主張脫離亞塞拜然的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）起紛爭。

「紐約時報」報導，雙方今天爆發激烈戰事，緊張情勢快速升溫，兩邊都聲稱在爭議邊界動用火砲、直升機與戰車。

亞美尼亞分離主義分子掌控的納哥諾卡拉巴克位於亞塞拜然境內，未與亞美尼亞相連。這場因種族緊張與歷史宿怨導致的動盪發生在土耳其與伊朗北部的高加索山區，雙方已衝突數十年。

● 2016以來最大衝突 雙方以戰爭相稱

今天的戰事據報較以往不時發生的邊界衝突嚴重許多，兩國政府都以「戰爭」（war）描述這場衝突，此前最大一次衝突是在2016年。

事實上，今年7月間就曾爆發一場小型衝突，只是當時為人所忽略。介入外交調停的美、法、俄羅斯意見不同且在其他議題上歧見日深，衝突雖在醞釀卻幾為人所遺忘，直到今日戰事升溫。

到中午時分，亞塞拜然聲稱他們的部隊有所進展，奪下7個村莊並包圍數量不明的亞美尼亞部隊，揚言若對方不降就開殺；亞美尼亞方面則聲稱他們很快掌控局面，已摧毀亞塞拜然的戰車與直升機。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）宣布緊急狀態並動員國內男性。他在臉書貼文說，「敵人發起攻擊，這是預謀的挑釁」。帕辛揚聲稱卡拉巴克地區的部隊已擊退對方攻勢，還說有平民傷亡但未給具體數字；卡拉巴克有關單位表示，他們有16名官兵陣亡、100多人受傷。

亞塞拜然方面表示，他們是回應對方越界砲擊。亞塞拜然國防部旋即發出聲明，稱他們以戰車、直升機與火箭砲展開「反擊」。俄國各家新聞通訊社報導亞塞拜然的聲明，則稱亞塞拜然的軍事行動「摧毀邊界附近的對方部隊、軍事目標與亞美尼亞武裝部隊的裝備，並深入對方境內」，擊毀亞美尼亞12個短程防空據點。

● 前蘇聯解體後的區域遺緒

英國廣播公司（BBC）報導，在蘇聯解體前夕的1988年，亞塞拜然軍隊與亞美尼亞分離主義分子展開血腥戰爭，形同獨立國的卡拉巴克地區淪入亞美尼亞人之手，直到1994年，雙方才簽訂停火協議。

「華盛頓郵報」報導，亞塞拜然與亞美尼亞的衝突可回溯至前蘇聯解體。亞塞拜然境內以亞美尼亞人占多數的納哥諾卡拉巴克地區出走宣布獨立，引發戰爭造成至少2萬人喪生、100萬人流離失所。

儘管兩國在1994年簽訂了停火協議，當地仍動盪不安，邊界時有衝突，歐洲安全暨合作組織（OSCE）數十年的調停對話都無法解決。國際危機組織（ICG）2015年以來已通報近300起突發事件。

紐時指出，卡拉巴克地區（亞美尼亞稱之為阿爾察赫Artsakh）戰事，因捲入種族衝突與大國競逐，是6個所謂前蘇聯遺下的冷衝突（frozen conflict，武裝衝突結束但沒有和平協議或其他各方滿意的方案，衝突隨時會重啟）之一。

冷衝突導致有6個「獨立國」散布於喬治亞、烏克蘭、摩爾多瓦與亞塞拜然，但大多不被承認，惟卡拉巴克因雙方種族仇恨深且俄國介入，較其他5個地區更醒目，也是唯一沒有俄軍占領的冷衝突地區。

但令觀察家憂心的還有土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），他比以往更加公然為亞塞拜然撐腰，使土、俄在區域內再陷對立，一如雙方在敘利亞內戰上的分歧。艾爾段稱亞美尼亞是此區和平的最大威脅。

土耳其與亞美尼亞間沒有邦交，而傳統上，俄國被視為是亞美尼亞的盟邦。

● 納哥諾卡拉巴克小檔案

BBC指出，納哥諾卡拉巴克是個山嶺地區，面積約4400平方公里，傳統人口結構為基督教亞美尼亞人與穆斯林土耳其人。維基百科顯示當地人口約14萬。

在前蘇聯時代，納哥諾卡拉巴克是亞塞拜然的一個自治區，時至今日，當地主要人口為亞美尼亞人，但國際大多承認納哥諾卡拉巴克是亞塞拜然的一部分。