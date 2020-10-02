102萬人死亡！他驚呼新冠病毒弱爆　患者曝「染病200天」地獄過程

▲2020年的街頭口罩是基本配備。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有網友提到，新冠肺炎（COVID-19）爆發快1年，全球死亡人數破100萬，數字看上去很驚人，不過和當年的西班牙流感2年5000萬人死亡相比，根本小巫見大巫，感覺並不可怕。該文釣出患者，親曝病毒肆虐200天的地獄經歷，「你如果覺得OK，我跟你換一下。」

在國外染疫的台灣人2日上午發文，提到如果光看新冠肺炎的死亡率，那真的不是說特別強，但實際的過程可是相當痛苦，因為病毒很大程度影響了免疫系統，就算治好，身體也彷彿經歷了颱風肆虐般崩壞，「我得病200天左右，身體到現在都還沒完全好。」

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網友表示，以國外標準來看他只算輕度偏中度，真正發病的時間大概1周左右，「這種在國外都是叫你自己在家休養」。換句話說，3月那時沒藥醫，回家後完全只能靠自身的免疫系統挺過重重考驗，更可怕的是患者大概有1、2成最後變成慢性病。

以下他將染病歷程分為4個階段：

1. 第一期

發病最初的5至7天，跟一般感冒症狀差不多，症狀有頭痛、喉嚨痛、輕微咳嗽。

2. 第二期

到了7至14天，開始出現胸痛、沒力、極度疲倦，睡覺的時候一睡著馬上被嚇醒，因為沒辦法呼吸。例如第12天，晚上睡覺只要一睡著就被驚醒，胸口極度沉重且無法呼吸，嘗試不背東西從1樓爬到3樓結果完全沒辦法。

3. 第三期

約是30至120天。撐到30天之後體內病毒量大概就不多了，但這段期間是最慘的，從小到大生過什麼病、開過什麼刀都會再經歷一遍，他遇到的就有輕微中風、右手右腳麻痺、四肢無力、臉部僵硬、呼吸困難等等。

4. 第四期

過了120天之後，他每天固定服用阿斯匹靈，這時只要不喝酒、不吃垃圾食物，就能和正常人過得差不多。

「有個病人過了100多天每天還是隨時聞到燒塑膠的味道，有20幾歲正妹每天一直烙賽，有人是過了好幾個月還是注意力無法集中。」染病超過200天身體都還沒完全恢復，不過他已十分慶幸後遺症算是輕微，最後也直言根本不該輕忽新冠肺炎的恐怖。