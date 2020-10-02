30多歲男「8月底在美就發病」　返台採檢陰性「居家檢疫中確診」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心新增2例確診個案，為30多歲男性（案516）及40多歲男性（案517），均為本國籍，分別自美國及日本入境。其中案516長年於美國工作，8/28就出現發燒、嗅覺消失及乾咳等症狀，9//20返國探親，進行居家檢疫時確診，因此研判8/28應該就已經發病。

案516長年於美國工作，9/20入境時無不適症狀，主動告知在美國當地曾接觸確診者，且8/28出現發燒、嗅覺消失及乾咳等症狀，由機場檢疫人員安排採檢結果為陰性後，持續居家檢疫。

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莊人祥說，案516在9/24~30出現乾咳症狀，安排送醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中，但因為個案說8/28在美國就有症狀，所以研判發病比較久，衛生單位已掌握個案前後二排座位旅客12人列為居家隔離對象，同班機機組員皆有適當防護，列為自主健康管理對象。

另外，案517今年1月赴日本工作，9/15~22陸續出現輕微腹瀉、肌肉痠痛、鼻塞、發燒、咳嗽及嗅覺異常等症狀，曾於當地二次就醫，被診斷為感冒、病毒性感染，皆開立藥物返家休養；9/30返國入境時主動告知有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離治療中。