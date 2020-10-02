川普夫妻確診！　高虹安提醒：國人必須繼續戴口罩、勤洗手防疫

記者蘇晏男／台北報導

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在台灣時間2日中午宣布確診新冠肺炎，震驚國際。對此，民眾黨立委高虹安表示，深切祝福他們兩人早日康復，也提醒國人，雖然台灣防疫情況良好，但仍不可掉以輕心。

▲ 川普與梅蘭妮亞。（圖／路透社）

高虹安在臉書指出，川普與梅蘭尼亞確診消息一出，令各界十分震驚，她要先為川普與梅蘭尼亞康復順利致上深切的祝福，希望他們早日康復。

高虹安表示，在這裡也要藉機會提醒國人，雖然台灣防疫情況良好，但仍然不可掉以輕心，一定要繼續力行隨時戴口罩、勤洗手的兩大防疫法則，關注自己與他人的健康。

高虹安還說，美國總統大選前31天發生這樣的情況，對美國的憲政體制與政治運作都是挑戰，還是可以看到美國的行政、立法、司法三權分立的民主政治體制，對國家發生緊急狀況時仍有充分的事態處理機制，期待也祝福美國全國上下可以一起同心度過這次挑戰，順利進行並完成總統大選。

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