川普確診...拜登感染風險高！台名醫：辯論爭吵飛沫可噴5公尺遠

文／中央社記者張茗喧

美國總統川普確診新冠肺炎，台灣的感染科醫師表示，川普恐怕2天前在總統辯論時就具有傳染力，曾與川普激烈辯論的美國民主黨總統候選人拜登恐怕「非常危險」。

▲美國總統川普確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

繼美國總統川普的貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），美國總統川普今天也宣布他與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）確診。

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然而，美國民主黨總統候選人拜登和川普在美東時間29日召開的首場美國總統大選辯論中吵翻天，且會場是密閉空間，兩人距離也不遠。川普確診後，外界也替拜登的身體狀況感到擔憂。

▲川普日前與拜登辯論。（圖／路透）

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天受訪時表示，由於川普、拜登在辯論會中激烈爭吵，且川普大多是直接面對拜登發言，而非面對觀眾，坦言拜登處境「非常危險」。

黃高彬說，一般飛沫傳播距離約2公尺，但川普講話中氣十足加上情緒激動，噴出的飛沫可能更遠，恐怕4到5公尺都有可能；而拜登已高齡77歲，抵抗力較弱，更是感染高危險群。

黃高彬指出，新冠肺炎個案發病2天前就具有傳染力，發病當天病毒量達到高峰，此後會逐漸降低，顯示總統辯論時川普恐怕早具傳染力，拜登或許有必要採檢一下。