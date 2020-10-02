日本第1男子高中驚爆「代考」！弟當槍手助哥入學　上課半年才被發現

▲弟弟在成功考入開成高中後，把學籍讓給了哥哥，自己則入讀另一所高中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

在日本素有「第一男子高校」的私立「開成高校」，是全日本高中生考入東京大學人數最多的名門高校，不過日前卻驚爆代考案，由弟弟代替哥哥參加開成高校入學考試通過，並由哥哥入學上課代替上課長達半年時間，甚至還參加期中考試，直到校方遲遲未收到該名學生的國中原始資料，此槍手代考事件才爆發，隨後遭到勒令退學。

綜合日媒報導，開成高校在今年2月舉行了新生入學考試，並立刻通知了錄取學生參加新生入學說明會，但由於新冠肺炎疫情逐漸失控，該校也在今年4月開學時就採取遠距教學。而這名學生就這樣順利入學，每天使用雲端和老師、班上同學一起上課，一直到6月疫情趨緩學校宣布返校上課，他也直接去學校上學，甚至還參加了7月的期中考。

▲開成高校學生榜單，升學率超高。（圖／翻攝自開成高校官網）



事情爆發的起因則是日本高中有習慣向每位學生原本所屬的國中拿取「指導要錄」，來瞭解學生在國中時期的成績和操行表現，方便在高中時做評斷。不過開成高校卻遲遲未收到這名學生所屬國中寄來的紀錄本，一問之下後才知道他已經入學了其他所高中，而現在的學生根本並非本人。

開成高校表示，原本的學生在考取該校後，將自己的學籍讓給別人，自己則選擇了別所高中，目前校方也決定開除這名學生的學籍，同時也禁止冒充的學生再度進校。不過此事在日本引發不少討論，有傳言直指冒充和被冒充的兩名學生是兄弟關係。

開成高中的校長野水勉向日本雜誌《週刊POST》表示，兩名學生都是未成年，因此拒絕透露事情詳情，但卻用了「性善說」來評論此事件，他認為冒充者不是「惡意冒充」，且這件事已經向東京都政府上呈過報告了。

▲開成高校。（圖／翻攝自開成高校官網）

日本私立開成高校位於荒川區，於1871年創立，是一名男子高中，在過去39年來（1982年至2020年），都拿下全國考入東京大學人數最多的高中。據了解，去年該校考進東大的學生人數高達185人，把第2名高校筑波大學附屬高校的93人遠拋在後。