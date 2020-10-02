金與正神隱2月終復出！小公主視察災區打破「被消失」傳言

▲金與正陪同金正恩視察災區。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩的胞妹金與正神隱2個月後終於再度現身！根據北韓官媒《朝中社》2日報導，金正恩日前前往8月受到梅莎颱風肆虐的江原道金化郡災區視察，同時公開多張現場照，然而眼尖的南韓媒體卻在其中一張視察照後方，發現一名身穿米色風衣的女性，而這名神秘女性正是消失2個月的金與正，也讓小公主「被消失」的相關傳言不攻自破。

根據《韓聯社》報導，勞動黨第一副部長金與正上一次出現在北韓官媒已是7月底全國老兵大會時的事了，在那之後，金與正宛如人間蒸發一樣消失在鏡頭前，與上半年積極代表金正恩發聲，頻頻展現存在感的樣貌大相逕庭，使得神隱疑雲傳得滿天飛。

《朝中社》2日公開金正恩視察江原道金化郡災區的一系列照片，由於北韓官媒基本上都是隔日才會刊登報導，因此初步判斷，金正恩應該是在中秋節當日前往視察。而在其中一張照片上，卻出現一名身穿米色風衣、黑色褲子的女性近距離陪同金正恩視察。經過放大解析後，也確認這名陪同視察的女性正是金正恩的胞妹金與正，直接打破不測傳聞。

金正恩在視察時表示，「來到這個地方（指災區），也讓我再度想起8月中時暴雨襲擊，連道路都被阻斷，我們動員了直升機才得以掌握災情，此後更得知有1千多戶的家庭受災，我當時內心不由得顫抖。」