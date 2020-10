25歲台男命喪澳洲...發現時已死亡4天！警方研判車禍致死

▲台灣25歲男子Sufan Li在澳洲昆士蘭州發生車禍,警方於蒙渡貝拉杜倫路路旁一處水坑發現他的屍體。(圖/翻攝自twitter.com/QldPolice)

文/中央社

一名在澳洲的台灣男子稍早於昆士蘭州被通報失蹤,隨後警方在一處鄉郊道路上發現其屍體。警方初步研判,死者是因車禍喪生。

澳洲廣播公司(ABC)昨天報導,來自台灣的25歲男子Sufan Li稍早發生車禍,4天後警方於蒙渡貝拉杜倫路(Mundubbera Durong Road)路旁一處水坑發現他的屍體。

報導指出,Sufan Li於上星期在昆士蘭州首府布里斯本出席友人婚禮;隨後在9月25日駕車離開,試圖返回4小時車程外,位於蒙渡貝拉(Mundubbera)住處。不過,自從他離開布里斯本後不久,朋友就無法再聯絡上他。

報導提到受訪的友人表示,最後一次看到死者發出的簡訊,是在9月25日下午4時30分左右;之後就再沒有收到他的任何音訊。

A 25-year-old man died after a fatal traffic crash in Boynewood on Friday, September 25. More here: https://t.co/Hq4Z2PClD9 pic.twitter.com/aqo8rv2VmN