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25歲台男命喪澳洲...發現時已死亡4天！警方研判車禍致死

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▲台灣25歲男子Sufan Li在澳洲昆士蘭州發生車禍，警方於蒙渡貝拉杜倫路路旁一處水坑發現他的屍體。（圖／翻攝自twitter.com／QldPolice）

文／中央社

一名在澳洲的台灣男子稍早於昆士蘭州被通報失蹤，隨後警方在一處鄉郊道路上發現其屍體。警方初步研判，死者是因車禍喪生。

澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，來自台灣的25歲男子Sufan Li稍早發生車禍，4天後警方於蒙渡貝拉杜倫路（Mundubbera Durong Road）路旁一處水坑發現他的屍體。

報導指出，Sufan Li於上星期在昆士蘭州首府布里斯本出席友人婚禮；隨後在9月25日駕車離開，試圖返回4小時車程外，位於蒙渡貝拉（Mundubbera）住處。不過，自從他離開布里斯本後不久，朋友就無法再聯絡上他。

報導提到受訪的友人表示，最後一次看到死者發出的簡訊，是在9月25日下午4時30分左右；之後就再沒有收到他的任何音訊。

由於Sufan Li並未如期在周未上班，友人Ivy Wei Ju Tsai遂於一家背包客旅館的公告欄上張貼尋人告示。隨後友人們向Sufan Li住處內的其他人聯絡，確認他沒有返家，於是報警。

警方9月29日在蒙渡貝拉杜倫路旁邊的一處水坑，發現死者的屍體和他的馬自達汽車。警方研判，9月25日晚間9時左右，車子意外撞到橋邊，接著撞飛出橋邊外，最後連車帶人跌落水坑。

獲悉Sufan Li的死訊後，Ivy Wei Ju Tsai在接受澳洲廣播公司訪問時說：「所有人、他的朋友和家人都因為這宗慘劇而傷心。」「我們仍然無法相信，神竟然帶走了這一位好人，他才25歲。願他安息。」

另一名友人Elain Liu表示，Sufan Li在9月24日才跟她談到未來的計畫。「他（Sufan Li）計劃在澳洲的第三年期間，要環遊澳洲以便留下回憶。」、「他（Sufan Li）還很開心地提起終於第一次擁有一直想要的車子。」

澳洲廣播公司指出，警方的車禍鑑證小組目前仍針對該案進行調查。

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▲澳洲警方9月29日在蒙渡貝拉（紅標處）杜倫路旁邊的一處水坑，發現台籍男子Sufan Li的屍體和他的馬自達汽車。（圖／翻攝自Google地圖google.com.tw/maps）

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