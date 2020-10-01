日本新編國防預算！創「太空作戰群」耗1.5兆元　連8年創新高

▲日本防衛省。（圖／CFP）

文／中央社記者楊明珠東京30日專電

日本防衛省2021年度預算概算要求額約5.5兆（約新台幣1.5兆元），連續8年創新高。防衛省將設太空作戰群、網路及電子作戰部隊等，日媒指這是為了對中國、俄羅斯產生遏止作用。

日本各省廳（部會）今天提出2021年度預算編列概算要求，估計總額達105兆日圓，連續7年突破百兆日圓。其中，防衛費概算要求高達5兆4898億日圓，連續8年創新高。防衛費概算要求額比2020年度預算增3.3%。

日本的防衛預算在前首相安倍晉三2012年底上台執政以來，年年創新高，這次是本月16日上台的首相菅義偉任內防衛省首度提出預算概算要求。

防衛省表示，2021年度是「中期防衛力整備計畫」（2019至2025年度）的第3個年度，要建立多次元統合防衛力以加強具實效的防衛力。為了實現跨領域作戰能力，將加強太空、網路、電磁波等新領域作戰能力。

防衛省指出，為有效因應各種事態，將加強海空領域的能力、 遠距（stand-off）防衛能力、綜合飛彈防空能力等。將視安全保障環境的變化，加強美日同盟以及日本與各國的安保合作。

有關加強太空領域的能力，相關經費編列約724億日圓，其中太空狀況感知（SSA）衛星的經費編列211億日圓、SSA系統等的整備經費編列118億日圓。防衛省打算新成立約70人編制的「太空作戰群」（暫譯），也要新成立「太空事業管理班」（暫譯）。

在網路防衛方面，將新成立約540人編制的自衛隊「網路防衛部隊」（暫譯），引進人材並送至美國接受相關教育。

在電磁波領域的防衛方面，將新成立電子戰專屬部隊。為了取得搭載於電波搜情機（RC-2）的裝置經費編列71億日圓、網路電子戰系統一套經費編列88億日圓、妨礙對方飛機電波的遠距（stand-off）電子戰機研發經費編列153億日圓、因應對方無人機等的高出力雷射系統實驗費編列33億日圓。

日本計畫引進共147架最新型的匿蹤戰鬥機，其中2021年度將購得4架F-35A（4架402億日圓）、2架F- 35B（2架264億日圓）。為了提升F-15戰機的能力編列213億日圓、取得搭載於F-35A的距外聯合打擊飛彈（JSM）能力的經費編列185億日圓。

艦艇有必要建造、修改。建造2艘護衛艦（FFM）2艘共990億日圓，要建造一艘潛艦，經費691億日圓。為了讓F-35B安全運用，搭載可垂直起降的F-35B的「出雲」號型護衛艦的修改經費編列231億日圓，除了飛行甲板需塗耐熱層之外，艦首形狀將改為四角形。2020年度出雲號的修改費用編列是31億日圓。

F-2戰鬥機是日本航空自衛隊專用的戰機，但2035年度起將屆退役期，日本需研發下一代戰機。2021年度編列研發費用587億日圓及其相關研究費用185億日圓，共772億日圓。

日本防衛省今年6月決定放棄佈署陸基神盾（Aegis Ashore），做為替代方案，2021年度預算概算要求書未寫金額，僅以「事項要求」一詞記載，將在年底的預算編列之前，持續研議。