　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地層健檢大突破　中正大學研發「三維斷層掃描技術」應用工程建設

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 中正大學研發「三維斷層掃描技術」應用工程建設 。（圖／中正大學提供）

▲中正大學地環系教授陳朝輝（右）研發全台首創大地工程檢測系統「三維斷層掃描技術」，猶如大地醫生為土地做電腦斷層掃描，讓地下構造層相一覽無遺，確保各項建設施工安全。（圖／中正大學提供）

記者崔至雲／台北報導

幫地層做健檢！中正大學地球與環境科學系教授陳朝輝開發「三維大地斷層掃描系統」，可運用在如水庫、核電廠等大型公共建設或鐵路、隧道、橋梁等基礎交通建設，是全台首創應用在大地工程檢測系統。

中正大學指出，相較於傳統一維二維鑽井、震測、電測等會破壞地層構造的檢測方式，陳朝輝開發的系統以三維噪訊為測量信號，完全不干擾地表和地下的環境狀態，猶如大地醫生為土地做電腦斷層掃描，地下構造層相一覽無遺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳朝輝說，在所有的建築土木工程動工前，都需要經過地質探測。尤其是相當重視安全的大型公共工程，凡舉橋梁、隧道、鐵公路等更需要詳盡調查岩層種類和構造，才能評估施工可行性，確保建築基礎結構設計安全。

「當工程面積越來越大，要鑽井的地方越多，成本就越高，花的時間也長。」陳朝輝表示，目前國內法定建設工程檢測皆須使用鑽井，再依需求搭配震測法、電測法及透地雷達輔助。其中，鑽井是用機具從地表向下鑽孔，雖然能直接獲得地下地質構造，卻也和震測用重錘敲擊測量一樣，都會破壞地表。此外，這些檢測方式的共同缺點都是不夠全面，像透地雷達最多只能測量一公尺的深度，「震測和電測法更受限於地形，比如森林、河流等崎嶇地表都難以使用。」

「像海浪拍打海岸，或風吹樹林，都會造成微地動。」擁有地震學專業的中正團隊則採用地球天然的地震，讓以往被當成干擾的噪訊廢物再利用，開發出「三維大地斷層掃描系統」。陳朝輝說，「透過系統現場量測捕捉這些微地動，不需要破壞環境，只需要經由電腦分析地震波的速度，就能轉換成岩層的種類和構造，包含斷層、土壤液化、岩層是否碎裂等都能全面掌握。」由於這套系統運用AI與大數據的資料處理，除了節省大量的人力、物力成本，而且準確度更全面性，是探測工程革命性的新技術。

中正團隊開發的大地斷層掃描系統除了建設工程安全評估、檢測和維護，還能應用在天然災害防治上。陳朝輝強調，像是山坡地開發、土石流等攸關民眾生命安全，都能利用這套系統判斷出岩層種類，幫助政府推動防災工作。目前陳朝輝已和相關廠商洽談合作，期盼能讓國內外基礎建設探測工址技術更精準安全。
 

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
慣用手機訂鬧鐘恐失眠！　醫揭現代人睡前「3大壞習慣」
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

F奶「南半球女王」爸又求女婿！她被逼急喊：接受未婚生子就生一打

地層健檢大突破　中正大學研發「三維斷層掃描技術」應用工程建設

人面蜘蛛翹鬍子「撞臉品客」　網暴動：莫名可愛！

新北三和國小幼兒園慶中秋　化身小小烘焙師動手做冰皮月餅

野柳「夜訪女王頭」人潮灌爆！連假首日塞3200人　遊客氣到報警

阿公陪詐騙集團聊天…一個「高端操作」　網笑噴：小姐被玩弄股掌間

「變電箱美學」進化過程一次看！台電職人裝備重達10公斤開箱揭秘

高雄類出國中秋首航超狂　邀全台40位「嫦娥」登機追月

老公起床往客廳一看！竟見「半身小鬼」探頭對望　勇敢上前卻傻了

拼連假商機！大魯閣新時代滿千送福袋...大獎電動沙發健走機

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

用牙線棒取出果肉！30秒就剝好 中秋快速學會4種創意柚子切法

買房遇惡鄰！找他理論死不開門 震樓器「咚咚聲」一天持續10小時

Ella解接來教大家剝柚子了！　「牙線棒」一用果肉超完美～

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

鍾欣凌cue許孟哲《我的婆婆2》演一哥　期待三角戀先打槍「許傑輝、許效舜」

F奶「南半球女王」爸又求女婿！她被逼急喊：接受未婚生子就生一打

地層健檢大突破　中正大學研發「三維斷層掃描技術」應用工程建設

人面蜘蛛翹鬍子「撞臉品客」　網暴動：莫名可愛！

新北三和國小幼兒園慶中秋　化身小小烘焙師動手做冰皮月餅

野柳「夜訪女王頭」人潮灌爆！連假首日塞3200人　遊客氣到報警

阿公陪詐騙集團聊天…一個「高端操作」　網笑噴：小姐被玩弄股掌間

「變電箱美學」進化過程一次看！台電職人裝備重達10公斤開箱揭秘

高雄類出國中秋首航超狂　邀全台40位「嫦娥」登機追月

老公起床往客廳一看！竟見「半身小鬼」探頭對望　勇敢上前卻傻了

拼連假商機！大魯閣新時代滿千送福袋...大獎電動沙發健走機

俄軍兩節式「未來坦克」採用電熱主砲　垂直短程飛彈可射12公里

F奶「南半球女王」爸又求女婿！她被逼急喊：接受未婚生子就生一打

紐時：美中科技戰白熱化　台積電左右為難

半數美參議員致函貿易代表　籲啟動美台BTA談判

反對川普連任　56名共和黨前國安官員為拜登背書

美眾院外委會通過法案　供在美港人臨時保護身分

地層健檢大突破　中正大學研發「三維斷層掃描技術」應用工程建設

7歲男童騎單車衝出！遭計程車撞飛...送醫搶命「昏迷指數剩3」

美國宣布2021年接收1.5萬難民　香港人「首次被納入」

快訊／妮琪米娜生了！天秤寶寶報到　最大願望「當媽媽」圓夢　

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

生活熱門新聞

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

阿公陪詐騙集團聊天　網一看笑倒

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

人面蜘蛛翹鬍子撞臉品客　網：莫名可愛！

林東芳把妹術曝光　看上就帶「小房間」解決

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

變態伯「殺紅眼猛盯」　她iPhone一招神救援！

外送員零「怒摔餐點」！咖哩炸成一灘黃土色

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

野柳3200人「夜訪女王頭」　遊客氣到報警

吃蝦仁炒飯剩「這樣料」媽看碗秒傻眼

好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工

更多熱門

相關新聞

隨機殺人以精障逃死　立委修法不適用減刑

隨機殺人以精障逃死　立委修法不適用減刑

我國近年發生多起隨機殺人案，嘉義鐵路警察李承翰2019年遭一名鄭姓男子刺殺身亡，嘉義地院一審認為加害人鄭姓男子患思覺失調症，判無罪並施以監護5年罪。對此，國民黨立委溫玉霞近日提出《刑法》第19條修法，將隨機殺人、殺害執勤公務者屏除在免刑或減刑範疇之外。

酒駕超速「炸隧道」太扯　警強力取締危險駕駛

酒駕超速「炸隧道」太扯　警強力取締危險駕駛

賓士C300酒駕炸隧道維修費出爐

賓士C300酒駕炸隧道維修費出爐

馬曝四大關鍵：台海若開戰美援台機會低

馬曝四大關鍵：台海若開戰美援台機會低

重機遭逼車還收罰單…警方出面回應

重機遭逼車還收罰單…警方出面回應

關鍵字：

地層中正大學斷層掃描鐵路隧道橋梁

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼妹夫把他刺在身上！網淚：看過最美的刺青

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

懷念小鬼！楊丞琳、海芬等人齊聚過中秋

名模引產抱兒遺體痛哭：寶寶沒了

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

慣用手機訂鬧鐘恐失眠！醫曝現代人「3大壞習慣」

資收車撞母女後逃逸！勇警看到肇事者的家瞬間落淚

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

SM練習生罵「EXO、BTS醜」被起底

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

送走小鬼　楊丞琳酒吧獨飲「唱出濃濃思念」惹鼻酸！　

陳意涵剪短成耳下3公分！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

更多

最夯影音

更多
夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」

夏和熙「100m短跑」無熱身拿第一！　李玖哲跑更慢「從早上九點開始準備...」
超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

超逼真！日推出「人肉下巴零錢包」　有鬍渣+牙齒...獵奇小物嚇壞海關

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

夏如芝剖腹產女兒「傷口痛到全身不能動」　老公張捷全程陪伴：所有家事都我來做！

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

簡廷芮Dewi宣布結婚！！　「今年中秋多了個你」：親愛的賴先生❤

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

《我的婆婆》張書偉、許孟哲兌現「破4之吻」　鍾欣凌心急塞蕊...小甜甜急卡油！！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面