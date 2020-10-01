溫玉霞提案修法：杜絕隨機殺人以「精神障礙」為由逃死

▲嘉義鐵警李承翰遭鄭姓男子刺殺因公殉職。（圖／記者林悅翻攝）



記者林銘翰／台北報導

我國近年發生多起隨機殺人案，嘉義鐵路警察李承翰2019年遭一名鄭姓男子刺殺身亡，嘉義地院一審認為加害人鄭姓男子患思覺失調症，判無罪並施以監護5年罪。對此，國民黨立委溫玉霞近日提出《刑法》第19條修法，將隨機殺人、殺害執勤公務者屏除在免刑或減刑範疇之外。

現行《刑法》第19條規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識、欠缺辨識自己行為違法者，不罰。若行為時因精神障礙導致辨識行為能力顯著減低者，得以減刑。

▲國民黨立委溫玉霞。（圖／記者屠惠剛攝）



溫玉霞指出，我國社會不斷發生隨機殺人案，例如2014年5月21日鄭捷持刀於台北捷運車將隨機殺人，造成4死28傷的慘劇；2016年3月28日王景玉持刀於台北市內湖區路邊隨機殺害3歲女童，但一、二、三審都已罪犯精神有問題，而引用《刑法》第19條之規定而減輕其刑度，免判死刑改判無形徒刑，引起社會譁然。

溫玉霞再指出，2019年7月3日一名男子因無票搭乘台鐵自強號，列車值勤人員令其下車遭拒，臨時通知鐵路警察李承翰前來處理，當下卻遭到罪犯持刀刺殺，送醫不治，2020年4月30日嘉義地方法院卻認定罪犯精神異常，也是引用《刑法》第19條之規定判其無罪。

溫玉霞表示， 以上的隨機殺人案都是極其殘暴，罪證明確卻罪無可逭，但是審判法官皆糾結在《刑法》第19條所規定的精神狀態問題，也因此幾乎將原本的死刑犯改判無期徒刑，甚至判決無罪。

溫玉霞認為，法官認定罪犯人於行為時有精神問題，但是如果精神有問題就可以任意殺人而免死或無罪，那社會豈不防不慎防，讓司法判決成為犯罪溫床，有樣學樣， 怎能不遏止。

溫玉霞說，因精神妨礙而不能辨識行為違法，根本就形成脫罪巧門，有杜絕之必要以安社會民心，因此她提出《刑法》第19條修正草案，明確規定隨機殺人者或殺害執勤公務者，不適用免刑或減刑之規定。

其他人也看了這些新聞...

► 別想打混！教召將改1年1訓14天 林為洲加碼討論重啟徵兵制

► 缺戰力！後備軍官缺員破6成、士官4成 義務役預官停考斷來源



更多相關新聞...

► 遭酸「為何不簽下去」 徐巧芯嗆爆林靜儀：我談的是義務役！

► 網熱議「若開戰替代役要幹嘛？」 役政署回應了

►振興一下我們的美麗