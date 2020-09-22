「台灣安全嗎？」　馬英九：台海若開戰美國支援機會不大

▲馬英九受邀中正大學演講。（圖／中正大學提供）

記者許力方／綜合報導

「台灣安全嗎？」前總統馬英九22日受邀至中正大學演講，對於近日台海局勢緊繃，他表示，「首戰即終戰」是回應蔡政府要接受一擊後跟世界反應的說詞；民調顯示有六成民眾認為美軍會支援，但美國目前人民對援台的意願不高、距離太遙遠且航母艦齡老化等，加上20多年來中共全力發展反艦飛彈，援助台灣機會不大。

中正大學通識教育中心今年新增設一門通識課程「紫荊論壇」，藉由社會領袖人物近距離對談，培養學生主動思考與面對公共議題。首場論壇於22日下午4時邀請馬英九前來演說，不僅談起過去執政八年經歷的重大事件，更針對當前兩岸關係與台灣安全提出建議與看法。

▲國防部公布共軍轟六。（圖／國防部提供）



▲國防部22日證實2架共軍運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）



「身為總統，應該告訴老百姓戰爭不會發生，我會想辦法讓戰爭不發生。」馬英九特別與學生探討台灣目前面臨的挑戰，尤其是兩岸關係牽涉到的國家安全問題。他認為，根據國際危機組織危機觀察報告顯示，今年6月把台灣海峽列入政治安全情勢嚴重惡化地區，直到8月仍維持相同的評估，在過去17年來，台海共有8次被列入情勢惡化區，而他執政8年從未被列入，很重要的一點在於與中共建立互信，並且可以溝通和交換意見。

針對2018年國防部智庫報告指出「共軍攻台戰略」也就是「首戰即終戰，讓美軍未到，戰事已定」，馬英九表示，會提出這點是回應蔡政府要接受一擊後跟世界反應的說詞。「戰爭不是軍方的問題，民間準備好了沒有？不是隨隨便便喊出承受一擊而已，要避免戰爭發生，這是國家領導人要做的事情。」

馬英九說，執政八年與中共簽訂ECFA，當時民進黨喊糖衣毒藥，但至今未見蔡政府終止ECFA，他當初與中美國家簽訂FTA後成長高達60倍，反而不見蔡政府上任後有所作為。

「台灣安全嗎？」馬英九說，民調顯示八成民眾相信不會有戰爭，六成民眾認為美國會前來支援，但事實上，美國目前人民對援台的意願不高、距離太遙遠且航母艦齡老化等，加上20多年來中共全力發展反艦飛彈，援助台灣機會不大。

談到近期美豬開放議題，馬英九表示，自己當年執政時僅開放30個月齡的小牛，不含內臟，且銷售只佔市場的7%，主張要安全容許、牛豬分離、排除內臟及強制標示。他也指出，不只台灣人食用豬肉為大宗，更重要的是本土業者的生計，「才不過八年的時間，國際情勢改變，美國出產多達60%豬肉沒有瘦肉精，為什麼到這個情況，台灣不能要求美國豬肉不能有瘦肉精？」

馬英九說，蔡政府處理很多兩岸關係的重策，不管是美豬，還是美國官員訪台，骨子裡都是為了川普選舉，「台灣應該做橋樑，而不是做棋子，才會得到尊敬。」建議蔡政府「反求諸己做實事，回歸九二開新局」，對中共當局則是「循序漸進，水到渠成，揠苗助長，欲速不達」。

馬英九表示，九二共識精神仍有其必要性，美中關係在今年是否還會有變化還不知道，而貿易不會只對一方有利，應該朝這方向努力。執政八年他從未想過會打仗，回顧過去幾次政黨輪替，新生兒人數都是逐年減少，只有他的任期內讓新生兒人口增加，沒有任何訣竅，就是讓人民感覺到兩岸不會打仗，兩岸繁榮跟和平是人民可以接受的。而他更認為不是不能談統一，而是必須在不使用武力、經過台灣人民同意的情況下才有機會。

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