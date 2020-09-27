酒駕超速「炸隧道」太扯　警重兵埋伏機動測速抓危險駕駛

▲內湖警方近期在將隧道內外側規畫勤務取締超速及酒駕 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區康樂隧道23日清晨發生民眾酒駕自撞致傷。由於陳男駕賓士車超速「炸隧道」行徑實在太誇張，內湖警方為有效防制民眾酒後駕車、危險超速行駛等危險行為，目前在該隧道周邊規劃組合警力執行「取締酒後駕車暨防制危險駕車專案勤務」，佈下重兵加上移動式測速照相機動取締，呼籲民眾切莫違法酒駕超速。

▲內湖警方近期在將隧道內外側規畫勤務取締超速及酒駕 。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示，駕駛行速度愈快，駕駛人視野角愈小，如在高速行駛狀況下駕駛人對周遭事物的辨識力將大幅降低。駕駛人基於安全應遵守道路速限，並保持安全距離，超速依《道路交通管理處罰條例》第40條規定處以新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰，對於行車速度超過規定之最高時速逾60公里者，更依同法第43條處新臺幣6,000以上2,4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

警方說，取締酒駕新制上路後，酒駕者將依道交條例第35條處以罰鍰、吊扣駕駛執照當場移置保管車輛外，更可能涉及《刑法》第185條公共危險罪；陳男日前駕車在隧道內競速自撞，警方近期將針對該隧道周邊進行機動測速取締，以維市民用路安全。

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