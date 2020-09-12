萬里隧道遭惡意逼車！重機車主還吞2萬4罰單…警方出面回應

記者柯振中、郭世賢／新北報導

新北市萬里區萬里隧道日前發生逼車案件，由於隧道內設有區間測速，只要通過隧道時間低於一定時限就會吃上罰單，一名重機車主遭到逼車，無奈減速停下，卻吃上了無故驟停危險駕駛的罰單，噴了2萬4,000元，讓他感到十分無奈。對此，警方出面回應，若遇到類似狀況，用路人應保持車速穩定，出了車道再切入避車道、路肩進行避讓，絕對不可在隧道中任意減速或剎車。

▲萬里隧道科技執法低於57.3秒就開罰。（圖／ETtoday資料照）



這名重機駕駛在PTT上抱怨，去年在萬里隧道遭到逼車，明明依照速限行駛，還被沿路閃燈、按喇叭、迫近逼車，無奈只能慢慢停下，拜託逼車駕駛「不要這樣」。

他還原當時的狀況，由於受到逼車壓力，他選擇靠邊行駛，打算讓對方先過，但對方就是不超車，就連他在路邊停下也一樣，對方還揚言「再擋路就要撞死你」，讓他十分恐懼，「你們知道當下那種生命被威脅焦急的心理壓力，又無法加速逃離有多恐怖嗎？」

▼萬里隧道「區間測速」。（圖／記者郭世賢翻攝）



不過，警方經過審理，開了一張惡意逼車的罰單給逼車駕駛，罰了2萬4,000元，而原PO也一樣收到了無故驟停危險駕駛的罰單，一樣被罰2萬4,000元，讓他十分傻眼，「記得啊！！在這裡遇到逼車千萬別停下來，就繼續照速限騎，如果真的被撞上來自己保重。」

這起事件在網路上引起熱議，眾人對原PO的看法反應不一，也有人認為逼車駕駛實在太超過。對此，金山警分局交通組巡官林伯隆回應，調閱監視器後，發現雙方都有錯，因此依照違反道路交通管理處法條例，開出了2張罰單。

林伯隆呼籲，用路人開車時應保持禮讓，若出現惡意逼車的行為，除了可能被依法告發，還有可能因公共危險罪吃上官司，若民眾真的在隧道內碰上逼車事件，應保持車速，穩定向前駕駛，等到出了隧道，再切入避車道、路肩避讓，絕對不能在隧道中任意減速、剎車或是停下，若有保留行車紀錄器畫面，事後再向警方檢舉，保障自身安全的同時，也避免造成其他用路人的危險。

▼金山警分局交通組巡官林伯隆出面受訪，針對惡意逼車發言。（圖／記者郭世賢攝）

