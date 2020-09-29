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兩岸開打台灣「戰力是零」　前陸軍總司令：綠營執政縮短役期

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▲▼陳廷寵。（圖／翻攝華東台商子女學校官網）

▲陳廷寵。（圖／翻攝華東台商子女學校官網）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九拍板全募兵，但前陸軍總司令陳廷寵卻怪罪綠營執政後縮短役期，兩岸若開打，台灣「戰力是零」。

陸軍軍官學校校友總會29日舉行「陸軍軍官學校在台復校70周年慶祝大會」，眾多校友齊聚一堂。前陸軍總司令陳廷寵致詞時表示，今天的台灣社會由於領導人的無知無智，歪曲歷史指鹿為馬，「我是中國人，是驕傲的象徵，悲哀的是中華民族仍有不少敗類，不顧祖宗的榮耀，要做美日的走狗」。

陳廷寵接受民視訪問時更表示，很悲哀的在陳水扁的時代，那時候慢慢把當兵時期縮短，現在只剩4個月，「我不曉得我們今天的戰力是什麼，我告訴你戰力是零，擋不住（中國解放軍）」。

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關鍵字：

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