大陸對台軍事威懾有用？　金燦榮：台灣害怕武統情緒在增加　

▲解放軍東部戰區日前於官方微博上發布《假如戰爭今天爆發》MV的「潛艇兵版」。（圖／解放軍東部戰區官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

針對近期美中台局勢和軍事角力，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮指稱，大陸對台進行的軍事威懾，「已經起到了一定作用」，美國一些反華人士也認識到，大陸是有底線的。直言美國右翼和民進黨不斷突破大陸極限是非常危險的，如果不能懸崖勒馬，非常有可能挑起衝突。

金燦榮是大陸知名國關學者，近日接受《觀察者網》專訪，認為美國明目張膽介入台海，以及美國總統川普近期種種針對中方的奇怪言行，只是為了取悅一些底層民眾，最終還是會傷到美國自己的利益。

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

他進一步舉例，大陸現於外部情勢上，確實面臨一些困難，包括中美關係惡化、與印度邊境的麻煩、美國盟友對華施加壓力、美方渲染「中國威脅論」等，還有貿易戰等種種因素，中美已從既競爭又合作的關係，開始轉變成競爭為主。

在此之下，金燦榮認為，面對美國今年以來，「對台灣牌加大了力度」，包括軍事行動、在法理上推進對台灣保護、連續幾個高官訪台、軍售，台灣問題就變得比較尖銳。因為「大陸也是有底線的」他說，民族大義一定要堅持，而且民眾的壓力也越來越大。

金燦榮說，這個時候，美國右翼和民進黨在心理上，不斷地突破大陸極限是非常危險的，如果不能懸崖勒馬，非常有可能挑起衝突。他認為，在目前態勢嚴峻的情況下，大陸對台軍事威懾極其有必要，而且估計已達到一定效果。

他說，現在台灣的網路論壇上已經知道了武統的可能性在增加，所以害怕情緒在上升，美國那邊的軍事職業人員應該也開始意識到形勢的嚴峻。「所以有幾個退役的將軍最近就開始出來發言了。中國大陸如果動手解決台灣問題，基本上三天就行了，美國是無能為力的。」

值得注意的是，總統蔡英文近日也屢赴外島、軍區視察，表示絕對不會讓別人在我們的領空耀武揚威，強調解放軍擾台是嚴重挑釁行為，「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」。

金燦榮評論，雖然有些反華美國參議員已經開始「反應過來了」，「當然現在還是有一些人頑固不化，好像還講了一些狠話。」他說，解放軍演是否已經達到陸方預期的目的，讓兩邊美國的右翼和台灣台獨分子能夠收手，目前可能還不能下這個結論。

►時間對我們來說完全沒用！