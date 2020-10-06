柯文哲被王世堅批「諂媚藍軍」　陳智菡：大哥都放下了小弟別喊殺

▲台北市府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市設市百年活動於1日落幕，台北市長柯文哲5日稱讚前總統馬英九是一個很客氣的人，被「柯黑大魔王」台北市議員王世堅批評諂媚藍軍「賣某做大舅！」對此，台北市府發言人陳智菡表示，「大哥們都放下了，小弟們不要再喊打喊殺好嗎？」

面對王世堅5日批評柯文哲「賣某做大舅！」，陳智菡6日於臉書上發文提到，「大哥們都放下了，小弟們不要再喊打喊殺好嗎？」原本是一個很棒的活動，把高度政治性的場合政治味降到最低；七位不同政黨、背景的前市長蒞臨，也把這場「設市百年」活動提升到一個歷史的新高度。

陳智菡說，許多朋友對此活動都很興奮，因為他們早已厭棄20多年來藍綠間的對立撕殺、壁壘分明，對於不同政黨間的合作、促進台灣進步繁榮抱著熱切期待。

陳智菡表示，但卻有一群人開始把用心促成和解的柯文哲塑造成邪惡魔鬼、每個舉動都是包藏禍心、暗藏算計。有點分不清這些猛烈的批評，是被意識形態僵化了腦袋，導致完全難以想像和解與包容的可能，或是他們根本清楚得很，只是必須誓死捍衛衝突。‘「因為沒有對立，他們就難以生存」，沒有節目、沒有聲量、也沒有通告費。

陳智菡回憶道，那天先抵達會場的前總統陳水扁原本是坐著休息，當他ㄧ看到馬英九站在面前，向大家拱手致意後，先是略為瞇起眼、低下頭，表情瞬間變得複雜，但沒過幾秒，陳水扁就立刻禮貌的起身，扁、馬兩位前領導人就隔著三步的距離，相互拱手致意，那一瞬間堪稱世紀破冰。

陳智菡認為，陳水扁致詞時提及「市長們都可以坐下來談，為什麼朝野不可以？為何兩岸不可以？」這番致詞讓人心有戚戚焉，大家引頸期盼大哥們和解了，能讓社會緩和一些殺氣。「無奈月圓月缺，後續評論接連出台，我還以為我在看社會新聞， 因為大哥們刀都放下了，一群小弟還在外面喊打喊殺。」

陳智菡提到，還有些人開始鋪排揣摩柯文哲的種種內心戲，認為柯文哲為了拉攏藍軍無所不用其極、只想為選總統鋪路，說前是今非沒格調，連「賣某做大舅，老婆都出賣！」都來了，想盡辦法把柯文哲塑造成魔鬼代言人。

「這些人完全否定了和解，否定柯文哲希望台灣走出對立，邁向更寬容的、共融共同的未來的用心。」陳智菡說，這群人只想從一個互信基礎薄弱、只懂世代抗爭、族群對立的社會中謀利，不想為當下努力，也難以想像和解與包容的可能，所以誓死捍衛衝突。

最後，陳智菡回擊王世堅，「整篇新聞真的熱熱鬧鬧，我也完全能想像議員在受訪時的手舞足蹈，但議員抱歉了！通篇我大概只能認同一句，『誰善不善良，真的不是邪惡的人能判定。』」

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