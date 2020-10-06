　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲被王世堅批「諂媚藍軍」　陳智菡：大哥都放下了小弟別喊殺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市設市百年活動於1日落幕，台北市長柯文哲5日稱讚前總統馬英九是一個很客氣的人，被「柯黑大魔王」台北市議員王世堅批評諂媚藍軍「賣某做大舅！」對此，台北市府發言人陳智菡表示，「大哥們都放下了，小弟們不要再喊打喊殺好嗎？」

面對王世堅5日批評柯文哲「賣某做大舅！」，陳智菡6日於臉書上發文提到，「大哥們都放下了，小弟們不要再喊打喊殺好嗎？」原本是一個很棒的活動，把高度政治性的場合政治味降到最低；七位不同政黨、背景的前市長蒞臨，也把這場「設市百年」活動提升到一個歷史的新高度。

陳智菡說，許多朋友對此活動都很興奮，因為他們早已厭棄20多年來藍綠間的對立撕殺、壁壘分明，對於不同政黨間的合作、促進台灣進步繁榮抱著熱切期待。

陳智菡表示，但卻有一群人開始把用心促成和解的柯文哲塑造成邪惡魔鬼、每個舉動都是包藏禍心、暗藏算計。有點分不清這些猛烈的批評，是被意識形態僵化了腦袋，導致完全難以想像和解與包容的可能，或是他們根本清楚得很，只是必須誓死捍衛衝突。‘「因為沒有對立，他們就難以生存」，沒有節目、沒有聲量、也沒有通告費。

陳智菡回憶道，那天先抵達會場的前總統陳水扁原本是坐著休息，當他ㄧ看到馬英九站在面前，向大家拱手致意後，先是略為瞇起眼、低下頭，表情瞬間變得複雜，但沒過幾秒，陳水扁就立刻禮貌的起身，扁、馬兩位前領導人就隔著三步的距離，相互拱手致意，那一瞬間堪稱世紀破冰。

陳智菡認為，陳水扁致詞時提及「市長們都可以坐下來談，為什麼朝野不可以？為何兩岸不可以？」這番致詞讓人心有戚戚焉，大家引頸期盼大哥們和解了，能讓社會緩和一些殺氣。「無奈月圓月缺，後續評論接連出台，我還以為我在看社會新聞， 因為大哥們刀都放下了，一群小弟還在外面喊打喊殺。」

陳智菡提到，還有些人開始鋪排揣摩柯文哲的種種內心戲，認為柯文哲為了拉攏藍軍無所不用其極、只想為選總統鋪路，說前是今非沒格調，連「賣某做大舅，老婆都出賣！」都來了，想盡辦法把柯文哲塑造成魔鬼代言人。

「這些人完全否定了和解，否定柯文哲希望台灣走出對立，邁向更寬容的、共融共同的未來的用心。」陳智菡說，這群人只想從一個互信基礎薄弱、只懂世代抗爭、族群對立的社會中謀利，不想為當下努力，也難以想像和解與包容的可能，所以誓死捍衛衝突。

最後，陳智菡回擊王世堅，「整篇新聞真的熱熱鬧鬧，我也完全能想像議員在受訪時的手舞足蹈，但議員抱歉了！通篇我大概只能認同一句，『誰善不善良，真的不是邪惡的人能判定。』」

其他人也看了這些...

► 川普驚傳確診新冠肺炎　柯文哲：我已經戴上口罩了
► 川普選情告急！邱毅指「蔡英文犯嚴重錯誤」　離兩岸統一更近了
► 沈富雄預測美選結果　拜登註定選贏、「川普完了」

更多熱門新聞...

川普確診新冠肺炎　蔡英文：期盼川普總統伉儷早日康復
外交部透過AIT轉達來自台灣的慰問　願祝川普伉儷快速康復
川普夫婦確診新冠肺炎　馬英九神情嚴肅8字回應了

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小鬼追思會31藝人21首歌　排隊人龍繞了一圈華山
六月嫁李易9年：真的走不下去了！ 每天吵架…受夠他不成熟
印度少年神預測疫情時間點、中印衝突　12月還有「超級大災難」
教召玩真的！明年結合「常備基地」1年1訓、一次14天
今晚小鬼追思會「曲目曝光」　蕭敬騰、楊丞琳大咖全來了
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

第3期前瞻預算　蘇貞昌：聚焦4年內可完成建設

立院無異議通過「台美復交」　外交部：已有高度互信會持續深化

306元遭查！羅智強痛批陳菊「雞蛋裡挑骨頭」　監院：只是例行作業

傅崐萁入獄仍行文機關陳情　時力提修法：立委判決定讞應當然解職

修憲委員會啟動　民眾黨提版本拋3大主張

林右昌擬戰2022「超北市長」　侯友宜：新北有山有海面積是台北8倍大！

議會開議！陳其邁拜碼頭...陳致中：像監督韓國瑜一樣監督他

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況：氛圍完全不一樣

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

韓國人來台開店「韓系咖啡廳」　隱身東區小巷...蜂蜜年糕超犯規

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

第3期前瞻預算　蘇貞昌：聚焦4年內可完成建設

立院無異議通過「台美復交」　外交部：已有高度互信會持續深化

306元遭查！羅智強痛批陳菊「雞蛋裡挑骨頭」　監院：只是例行作業

傅崐萁入獄仍行文機關陳情　時力提修法：立委判決定讞應當然解職

修憲委員會啟動　民眾黨提版本拋3大主張

林右昌擬戰2022「超北市長」　侯友宜：新北有山有海面積是台北8倍大！

議會開議！陳其邁拜碼頭...陳致中：像監督韓國瑜一樣監督他

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況：氛圍完全不一樣

常吃柑橘恐胃食道逆流！改「6習慣」秒見效…醫：睡覺姿勢也有差

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

柴犬傻傻盯著公園舞者　下一秒「跳圈、轉圈」加入舞蹈

國慶衝南投！日月潭「音樂嘉年華」開跑　騎鐵馬吃美食再聽嗨歌

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

沒那麼好康！租到房東死就送房「還有2條件」　網譙：變相割韭菜

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

東方航空乘客拒戴口罩　警上機把人帶走…拖2小時終於起飛

史上首位初登板在季後賽的菜鳥投手　光芒火球男寫紀錄

花不到百萬元就可以買到房　金聯平價宅最低總價95萬元

政治熱門新聞

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

快訊／朝野通過「台美建交」公決案

教召明年起一年一訓、一次14天

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

李登輝7日奉安五指山　6日預演交通管制2天

川普中鏢苦肉計？台媒體人3分析回應

游淑慧問陳時中：漲保費前　先說6000億花在哪

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

兩岸緊張！國軍空中戰巡是去年2.3倍

王定宇花籃事件　新人叔籲別秀下限

掠馬英九之美？謝長廷反擊了

陳佩琪嗆媒體：我出門一定逆時中？有需要這樣嗎？

范綱皓籲羅智強：不要帶風向炒作自己聲量

韓國瑜是心愛之物　游淑慧嘆回不來

更多熱門

相關新聞

王世堅預言：韓國瑜參選台北市長

王世堅預言：韓國瑜參選台北市長

北市長前哨戰提前開打，國民黨立委蔣萬安呼聲相當高，但也傳出前高雄市長韓國瑜有意參選北市長。對此，民進黨台北市議員王世堅6日受訪預測，韓國瑜應該會出來，參選黨主席或是台北市長。

阿扁曝介壽路差點叫「瑪麗蓮夢路」

阿扁曝介壽路差點叫「瑪麗蓮夢路」

第6代嗡嗡包亮相　主打簡約多功能

第6代嗡嗡包亮相　主打簡約多功能

公費流感疫苗5日開打　柯文哲：有打有差

公費流感疫苗5日開打　柯文哲：有打有差

對馬態度轉彎？柯：以前看法沒錯

對馬態度轉彎？柯：以前看法沒錯

關鍵字：

柯文哲王世堅陳智菡馬英九陳水扁

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

謝忻不倫認了「身心崩潰」失眠1年！改行教音樂

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面