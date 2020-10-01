快訊／前兄弟象球星買嘉瑞「車翻邊坡亡」！　檢相驗死因出爐

▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，死者買嘉瑞相驗結果出爐。（圖／記者林悅翻攝／）

記者林悅、陳羿妏／台南報導

台南市六甲區昨（9月30日）發生一起死亡車禍！前兄弟象職棒球星買嘉瑞開車搭載謝姓乘客時，疑不熟路況，失控衝落對向路旁邊坡下方果園，車體直接側翻90度，買男當場遭重壓於車底，警消獲報到場，將兩人送醫，但買男因傷重宣告不治。對此，檢察官今（1日）下午3時許完成相驗工作，初判買男因身上有嚴重壓痕，死因為壓砸窒息，至於是否有酒駕，目前法醫已抽取體內酒精及毒藥物成分，待鑑定後才能得知。

▲買嘉瑞搶救畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧整起案情，麻豆警方獲報，昨（9月30日）深夜10時21分許33歲買姓自小客車駕駛，搭載謝姓乘客，沿台南市六甲區工研路南往北方向行駛至肇事地點，因不明原因，失控衝至對向路旁邊坡下方之果園，駕駛被翻覆車身重壓，立刻前往救援。

警消人員到場後，立刻出動破壞機具將買男救出，但他已無生命跡象，遂立刻將他及謝姓乘客送醫搶救，但買男經搶救後，仍因傷重宣告不治，警方事後調查，確認買男身分為前兄弟象球星買嘉瑞，今（1日）經檢方相驗死因，初判為壓砸窒息，至於是否酒駕，仍待法醫檢驗體內酒精及毒藥物成分。