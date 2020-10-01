不忍夫罹癌獨走…深情妻陪赴黃泉！2人腰綁童軍繩落海成浮屍

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區光榮碼頭海域今（1日）上午發現兩具浮屍！警方獲報到場，將人打撈上岸後，發現兩人身上以童軍繩綑綁著，衣物完整、無明顯外傷，岸邊留有鞋子、證件，經初步調查以及兒子到場指認，死者為68歲、64歲陳姓夫婦，兩人曾於租屋處留下遺書，陳男罹大腸癌、陳女也有生病，夫妻疑因此將兩人綁在一起輕生。

▲高雄市光榮碼頭海域驚見一對男女浮屍 ，警方初步調查，死者疑久病厭世想不開。（圖／記者吳世龍攝，下同）

回顧整起案情，高雄市消防局1日上午8時29分許接獲通報指稱，苓雅區海邊路輕軌橋下、光榮碼頭海域疑有兩具浮屍，而經打撈上岸後，確認浮屍為一男一女，兩人的腰部有使用童軍繩綁在一起，身體變形浮腫、明顯死亡。

警方於現場分別發現一雙女用鞋及男用鞋，以及一只紅色提袋內，而提袋內放有死者證件，兩人兒子經通知後到場指認，死者確實是他父母，讓他當場崩潰不已。

事後，警方調閱監視器，並前往死者租屋處查看，初步調查，死者家中留有遺書，內容曾提及生病部分，推測陳男因大腸癌久病，妻子也因感情良好，兩人才會共赴黃泉，發生此次憾事。

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