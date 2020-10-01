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前兄弟象球星買嘉瑞翻車亡　檢：車體壓砸致死...車重逾1.5噸

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▲▼台南休旅車翻下邊坡1傷1命危。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市六甲區深夜發生車禍命案，造成前兄弟象職棒選手買嘉瑞身傷不治死亡，乘客受傷住院憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六甲區中秋節前夕發生車禍命案，36歲前兄弟象職棒選手買嘉瑞，駕車搭載謝姓乘客，沿工研路行駛至肇事地點，疑不熟路況失控衝落對向路旁邊坡下方之果園，買男送醫不治，檢察官1日下午相驗，死者身上有嚴重壓痕，佐以事故現場死者是被壓在翻覆的車輛下，研判死因為壓砸窒息。經查所駕車款，依型號車重都在1525到1610公斤之間。

▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，造成1死1傷憾事。（圖／記者林悅翻攝／下同）▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，造成1死1傷憾事。（圖／記者林悅翻攝／下同）

麻豆警方指出，9月30日深夜10時21分許，36歲買嘉瑞駕自小客車，搭載謝姓乘客，沿台南市六甲區工研路南往北方向行駛至肇事地點，不明原因失控衝落對向路旁邊坡下方之果園，買男被翻覆車身重壓，台南市麻豆分局警方及消防局報出動大批警、消人員到搶救。

▲▼台南休旅車翻下邊坡1傷1命危。（圖／記者林悅翻攝）

消防人員破壞車體，將買男救出車外，但已無生命跡象，馬上以救護車將2人送柳營奇美醫院急救，惟買男急救後仍宣告傷重不治，暫無法抽血檢驗酒精濃度，另52歲乘客謝男多處擦挫傷，住院觀察中。因現場無監視器影像，亦無行車紀錄器影像，警方對現場車輛及跡證進行採證，以釐清確切發生肇因及時間，並報請檢察官相驗中。

▲台南市一輛休旅車9月30日深夜翻下邊坡，造成1死1傷憾事。（圖／記者林悅翻攝／下同）

台南地檢署指出，發生於六甲區之事故死亡案件，檢察官在1日下午3時20分相驗完畢，死者身上有嚴重壓痕，佐以事故現場死者是被壓在翻覆的車輛下，研判死因為壓砸窒息，法醫有抽取血液檢驗酒精與藥毒物，尚待鑑定中。


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