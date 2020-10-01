夫遭撞癱！她獨守老店50元便當「28年不漲」：錢夠用就好　網全跪

記者白珈陽、陳羿妏／台中報導

現今能吃到便宜、大份量的便當，對於許多人來說已是小確幸！台中市霧峰區「一品香」便當店開業28年，一主菜搭四配菜的便當從未漲價，維持佛心價50元，擄獲不少顧客的心。對此，《ETtoday新聞雲》今（1日）實地直擊便當店，洪姓老闆娘就向記者透露，自己是以薄利多銷的方式經營，目前兩名孩子已出社會工作，現僅負擔半癱丈夫的看護費，而堅持不漲價也是認為「自己老了，錢夠用就好」。

▲台中霧峰一品香便當店開業28年堅持不漲價，維持50元價格。（圖／記者白珈陽攝）

日前一名網友於臉書「爆廢公社公開版」PO文稱「開車經過霧峰，臨時肚子餓走進便當店，老闆娘問我為什麼跪在地板上」，而讓這名網友「跪下」的便當店，正是一品香便當店，許多網友看完菜單，紛紛留言表示「真的要跪！」「天啊…這根本30年前的價格了！」、「哇根本佛心」、「可惡～想衝霧峰中正路了」、「好久沒看到這價格，以為早就成為歷史」，親民價格引起熱烈討論。

▲▼親民價格引起網友熱烈討論。（圖／翻攝臉書「爆廢公社公開版」）

對此，洪姓老闆娘今向《ETtoday新聞雲》記者提到，便當店是自家店面，開業已有27、28年之久，採薄利多銷的方式，販售給固定客人，但大多以外送為主，會送往鄰近的工廠，而50元便當價從未漲過，她認為「自己老了，錢夠用就好」，但客人若想吃比較豐富，店內均可自己夾菜，份量大的話，像是雙主菜，則會稍微提高價格，酌收約6、70元。

▲店內除了便當飯類，另有販售湯、麵類，而價格均不超過銅板價50元。（圖／記者白珈陽攝）

洪姓老闆娘提到，她的丈夫兩年前於一次外送中，遭闖紅燈車輛撞上，導致下半身癱瘓不良於行，得由看護照料，而兩名孩子現已出社會工作，分別任職美容師及房屋仲介，她為了不增加孩子負擔，仍繼續經營便當店，將賺取的錢用來支付看護費，以及自己所需的生活費。「是否覺得辛苦？」洪姓老闆娘則樂觀表示，這行做習慣就好，每行每業都有自己的辛苦，「沒辛苦就沒money啦！」

▼丈夫雖遭撞半癱，洪姓老闆娘仍在一片景氣差的情況咬牙撐下，繼續經營「佛心」便當店。

