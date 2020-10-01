快訊／奧迪A7男起步超車路殺2機車3傷　女哀嚎見骨...他冷漠抽菸

▲高雄市前金區1日下午約5點發生一起車禍。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市前金區1日下午約5點發生一起車禍，一名賴姓男子駕駛AUDI車款於市中一路由北往南方向，在大同一路路口時停等紅燈，不過在燈號轉向綠燈之際，男子涉從左側往前超車，卻直接衝向對向車道，撞上2台停等紅燈的機車，造成3名女性受傷，其中1人右腳開放性骨折。

經查，賴男開的是新車售價349萬起跳的奧迪A7，時速0到100只需6.2秒，最高時速可達250公里。疑起步時重踩油門超車肇事，被撞2機車上的3女當場噴飛。

現場目擊民眾表示，男子所駕駛的車款似乎有改裝，停等紅燈時，遠遠就聽到車子的引擎聲音，燈號轉綠後，「他從左邊超我車，結果直接衝到對向車道，2台機車就被撞倒」。

警消獲報趕抵現場後，見有3名女子受傷，其中2人為母女關係，立即送往醫院救治。其中1名女子右腳開放性骨折，馬路上殘有許多血跡，不斷地哀嚎，而賴姓駕駛則是自顧在旁抽菸、打電話，完全沒有上前關心傷者，有家屬趕到現場後，見到肇事賴姓男子便大罵：「你是怎麼開的？」賴姓男子則回：「我恍神」。據了解，雙方皆無酒駕情事。

▲肇事駕駛自顧在旁打電話。（圖／記者吳世龍攝）

▲肇事車輛。（圖／記者吳世龍攝）