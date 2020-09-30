「雲林良品」年底衝5億業績　明年攻電商平台目標10億

▲雲林縣政府積極打造的在地品牌，所推出「雲林良品」包含雲林特色農產品、安心加工農產品、文創商品與休閒場域。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府積極打造的在地品牌，所推出「雲林良品」包含雲林特色農產品、安心加工農產品、文創商品與休閒場域，雲林良品今年自四月份開始持續收件與審查，今（30）日舉行「雲林良品發表記者會」，縣府將共同行銷與媒合通路，未通過業者縣府也持續輔導改善，打造「雲林良品．必是精品」的品牌印象。

雲林良品審查過程，經由農業處、防疫所、衛生局、文化觀光處與建設處等，各局處單位所組成的「初審工作小組」進行基本審查後，再交由19位內外專業委員，所組成「雲林良品推動委員會」進行最終審核通過後，授權「雲林良品」標示使用。為了精選出代表雲林在地精神的良品流程甚為嚴謹，審核通過的「雲林良品」共有284件。

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農業處處長魏勝德說明，雲林良品今年已媒合楓康超市、新光三越超市、石二鍋、全家便利商店、黃大鮮超市與有心肉舖子等，按照產品與廠商不同需求，媒合適合的通路，形式有批發、入菜、上架與零售等，滿足業者、產品特性與通路的需求，達到最優化的效益。

縣府並規劃設置雲林良品電商平台，同時推廣實體通路與網購平台，今年截至目前為止，合作通路已增加超過3億元，今年年底可望達到超過5億元，明年目標更設定超過10億元；未來將持續拓展實體通路、網路媒體通路與國際外銷通路等，讓更多國內外民眾認識、認同與購買雲林良品。

▲雲林縣政府積極打造的在地品牌，所推出「雲林良品」包含雲林特色農產品、安心加工農產品、文創商品與休閒場域。（圖／記者蔡佩旻攝）





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