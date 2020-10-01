收「100瓶茅台」訂單樂歪！聯絡買家卻悲劇…網見「亮點」跪了

▲每瓶茅台酒的單價是人民幣4萬2999千元。（圖／翻攝自微博／@中新視頻）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸陝西省一家超市收到兩筆訂單，品項是100瓶的6公升裝茅台酒，總價高達425萬人民幣（約新台幣1825萬），店員一看是大單便趕緊配貨，沒想到一切準備就緒與買家聯繫時，對方卻以「小孩玩手機點錯」為理由，要求退掉整筆訂單處理。

根據《陝西都市快報》報導，員工表示當時看到這麼大筆訂單時嚇了一跳，因為每瓶茅台酒的單價是人民幣4萬2999千元，不過商品屬於預售品，並沒有太多庫存，再加上訂購數量太龐大，於是全國門市緊急聯繫，才配夠100瓶茅台酒。

▲店員一看是大單，非常積極準備出貨。（圖／翻攝自微博／@中新視頻）



當所有一切準備就緒，他打電話詢問買家地址，準備讓10位快遞員配送時，卻聽到對方表示，訂單是熊孩子在家亂點的，誤按才導致送出訂單，而最後這筆訂單以退款方式進行處理。店員也表示，「為了避免這樣的事情再度發生，以後遇到高單價的商品，他們會進行限購，避免顧客的『誤操作』」。

對此，網友紛紛留言表示，「貧窮使我不可能遇到這樣的糟心事」、「超市裡面囤100瓶茅台也是生猛，可見西安的經濟很發達」、「強就強在，居然這400萬都付款成功了」、「關鍵是付款400萬」、「我下單只能付款失敗，一瓶都買不起」、「我的餘額會阻止這場事故的發生」、「400多萬小孩隨便點點就付出去了？」。