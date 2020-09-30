回應國台辦　陸委會：台灣人民不會在軍事恫嚇下屈服

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國台辦今天召開記者會，發言人馬曉光除重申兩岸間不存在「海峽中線」，軍演是為震懾台獨，抨擊民進黨恐嚇歐陽娜娜、阿美族青年楊品驊外，還強調「九二共識」對兩岸交流的重要性。對此，陸委會晚間聲明回應，台灣人民向來反對中方堅持「一中原則」的「九二共識」。

陸委會指出，台灣人民向來反對中方堅持「一中原則」的「九二共識」立場一貫，不會接受任何消滅中華民國主權的政治主張與框架，更不會在軍事恫嚇下屈服。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

陸委會提到，中共一再武力威脅挑釁、單邊破壞台海現狀及和平穩定，意圖製造區域衝突緊張，國際社會及台灣人民均強烈反感。

大陸國台辦發言人馬曉光30日舉行例行記者會，針對蔡英文擬視訊參加APEC、解放軍機頻穿越海峽中線、歐陽娜娜、阿美族青年楊品驊、民進黨啟動修憲、九二共識等議題做出回應。

對於現階段的兩岸關係，馬曉光還說，九二共識是兩岸關係發展的共同政治基礎，也是海協會與海基會接觸互動的基礎。「沒有這個基礎，什麼人擔任海基會董事長都是枉然。」

在此之前，陸委會發言人邱垂正於上週表示，九二共識已在兩岸關係的歷史上翻過一頁，「呼籲北京當局應在和平、對等、民主、對話的基礎上，促進兩岸的良性互動。」

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