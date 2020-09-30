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中國出口動能減弱　林毅夫：加外建構內循環為經濟主體

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▲▼大陸國務院參事、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／大陸國務院新聞辦公室網站）

▲大陸國務院參事、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／大陸國務院新聞辦公室網站）

記者陳政錄／綜合報導

統籌「十四五」時期的新發展格局，大陸國務院參事、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫29日指出，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。他說，這不是一個應對疫情的短期措施，其背後反映的是經濟發展規律。

事實上，自新冠肺炎疫情爆發以來，國際貿易受到衝擊，加上從2006年到2019年，出口額佔大陸國內生產總值的比重已從35.4%，降低至17.4%。

▲▼新華社國務院新聞辦公室舉行吹風會，請國務院參事、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫，國務院參事、住房和城鄉建設部原副部長仇保興，國務院參事室特約研究員、國家統計局原總經濟師、新聞發言人姚景源出席，介紹對構建新發展格局的理解和認識，並與記者進行交流。（圖／新華社）

▲大陸國務院新聞辦公室舉行吹風會，請專家介紹對構建新發展格局的理解和認識。（圖／新華社）

林毅夫說，這說明已經有82.6%的國民經濟，是在由國內循環支撐。隨著人民收入水準提高，服務業佔比增大，出口額佔GDP的比重還將進一步降低，這是「必然規律。」

因此，林毅夫強調，中國經濟要想發展好，就要充分利用好國內、國際兩個市場兩種資源。

大陸國務院參事室特約研究員姚景源也說，中國經濟發展，從出口導向到以國內大循環為主體，是因為中國的比較優勢和主要矛盾發生了變化。

他說，過去中國具有廉價勞動力，但現在變成即將實現全面小康的14億人，今天中國的比較優勢，是擁有一個超大規模的國內市場和強大的內需潛力

大陸國務院參事仇保興說，雙循環的本質，是以內循環帶動外循環，內外彼此促進，是更有深度、更有廣度的開放，不會改變中國的對外開放格局。

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