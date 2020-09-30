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中國疫苗太貴？　北京：將以公平合理價格向世界提供

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▲▼中國三款疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲中國國產新冠肺炎病毒疫苗。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

全球引頸期盼新冠肺炎疫苗問世，但近日中國產兩款新冠肺炎滅活疫苗定價出爐，比英美疫苗還高，最高換算約2520元新台幣，引發討論。對此，中國外交部發言人汪文斌30日強調，中方一定會把疫苗作為全球公共產品，以公平合理的價格向世界提供，「我們還將以多種方式優先向發展中國家提供疫苗，包括捐贈和無償援助。」

對於外界質疑疫苗價格過高，汪文斌說，這種說法沒有依據。他說，應對全球新冠肺炎疫情，中國正在加緊推進疫苗研發，中方先前已經宣布，中國疫苗研究完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出中國貢獻。

「中國的承諾是明確的，我們會說到做到。」他補充，目前各國疫苗都正在研發過程中，下一步如何定價還有著很大的不確定性。

據香港《南華早報》報導，目前已有兩款大陸國產新冠肺炎滅活疫苗在申請藥監部門的有條件批准，這兩款疫苗一次都需要接種兩針，若獲得批准，每針的價格是300元人民幣（約1260元新台幣）。

按照陸方說法，定價較高是由於目前美英俄的疫苗，都不是滅活疫苗，是RNA疫苗和腺病毒疫苗，生產過程中不需要新冠病毒；中國的滅活疫苗生產過程比較複雜，生產成本及維持生物安全性的成本都比其他疫苗高。

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