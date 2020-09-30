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陸9月製造業PMI為51.5　連7個月景氣看旺

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▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲大陸官方因十一假期，提前於30日公布9月PMI數據。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局30日發布官方製造業採購經理指數（PMI）為51.5%，比上月提升0.5個百分點，除創下6個月以來新高，也是自今年3月以來，持續第7個月位於50%的榮枯線上，顯示業內景氣展望上升。

大陸國家統計局高級統計師趙慶河解讀，當前統籌疫情防控和經濟社會發展工作持續推進，經濟保持穩定復甦態勢，積極變化不斷增多。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲新冠肺炎疫情趨緩後，大陸企業3月起逐步復工復產。（圖／CFP）

另隨大陸推動穩外貿、國際市場需求局部回暖，數據顯示，大陸9月新出口訂單指數和進口指數為50.8%和50.4%，分別高於上月1.7和1.4個百分點，為今年以來首次升至榮枯線以上。

分產業類別來看，高技術製造業和裝備製造業PMI為54.5%和53%，分別高於上月1.7和0.3個百分點。此外，隨著十一假期臨近，消費效應有所顯現，消費品行業PMI升至52.1%，高於上月1.7個百分點。

但趙慶河坦言，雖然製造業總體需求有所改善，但行業恢復並不均衡。他說，本月紡織及服裝服飾、木材加工等製造業反映市場需求不足的企業佔比均超過五成。此外，全球疫情尚未得到全面有效控制，進出口依然存在不穩定因素。

非製造業方面，大陸國家統計局公布9月份的非製造業商務活動指數為55.9%，比上月上升0.7個百分點，非製造業景氣穩定回升，主因為各地推動促進消費政策，居民消費意願增強。

值得注意的是，30日除大陸官方版製造業PMI、非製造業PMI發布，鎖定大陸中小企業為主的財新智庫數據、民間版PMI也在同日發布，其中，9月財新製造業PMI指數為53%，略低於預期53.1，與前值相同，與官方走勢有所差異。

財新智庫高級經濟學家王喆說，未來一段時間，海外疫情的反復和美國大選仍存在極大的不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建仍面臨挑戰。

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