中秋及國慶連假「萬里蟹」開跑　龜吼、野柳漁港總量管制避2時段

▲中秋、國慶連假萬里蟹開跑，龜吼野柳漁港總量管制避開2時段。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

2020萬里蟹活動正式開跑，2020年中秋及國慶連假龜吼、野柳漁港品蟹人、車潮預估將超過平常假日的1.5倍，新北市金山警分局為有效分散港區車流及減緩交通壅塞，連假期間實施「總量管制措施」，因周邊停車空間有限，港區道路狹小，交通管制時間恐長達1小時以上，請用路人配合交管並注意周邊交通資訊。

管制措施方式為每日上午10時起，視龜吼及野柳地區停車場狀況，於港區停車場已停放9成車輛時，彈性實施「總量管制措施」，分別於「臺2線石角路口（萬里隧道前）」及「港東路與港西路口」由員警及義交實施，管制期間除公車、活動接駁車及機關公務車，其他車輛彈性禁止進入，請用路人利用新北市萬里區公所10月所提供接駁車服務。

▲野柳漁港周邊停車位。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

金山警分局表示，因萬里蟹活動，今年中秋及國慶連假龜吼、野柳漁港勢必有很多品蟹遊客，人、車潮預估將超過平常假日的1.5倍，因周邊停車空間有限，港區道路狹小，交通管制時間恐長達1小時以上，敬請民眾配合交管並注意周邊交通資訊。參考活動官網：http://wanlicrab.tw/index.php，建議交通方式規劃遊玩行程，以避免交通管制影響安排行程時間，壞了遊玩興致。

金山警分局提醒用路人盡量避開上午11至下午3時中午用餐及下午4至晚間7時返程前往國道等車流尖峰時段，以減少塞車之苦，並隨時收聽警廣路況報導，注意路況壅塞訊息，如有發現交通事故，請立即撥打110報案，由警方派員處理，共維交通順暢。

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▲龜吼漁港周邊停車位。