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萬里蟹開跑！99隻可愛蟹登陸維納斯海岸　交通路線指南這裡看

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▲萬里蟹開跑！99隻可愛蟹登陸維納斯海岸 交通路線指南這裡看。（圖／新北市漁業處提供）

▲萬里蟹開跑！99隻可愛蟹登陸維納斯海岸，交通路線指南這裡看。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬里蟹產季正式開跑，新北市政府為了強化產地品牌意象，今年特別在龜吼最美海岸線「維納斯海岸線」規劃99隻萬里蟹裝置藝術「小萬里蟹」登陸維納斯海岸，可愛逗趣的設計，讓人不禁想跟小萬里蟹們多拍幾張照片，10月是萬里蟹最輝煌的季節，品蟹人潮眾多，想要做一個聰明的品蟹用路人，可多多利用新北市政府準備的萬里蟹接駁車，讓你假期品蟹不堵車。

中秋及國慶連假就在眼前，為緩解假日品蟹人流車潮，新北市萬里區公所已備妥10月連假及例假日進入龜吼到野柳段的接駁車，並與太平洋建設公司「愛琴海太平洋溫泉會館」商借免費接駁停車場，鼓勵民眾將愛車停放到停車場搭乘接駁車進入龜吼，要記得戴口罩保護自己關懷他人喔！

另外，若想邊散步邊賞海景的民眾，推薦可於玉田路左轉上山右轉海景路，直走抵達龜吼石角停車場，步行5分鐘即可抵達龜吼漁夫市集；此外今年持續由警察局金山分局維護交通品質執行彈性交通管制，並協調公車業者加開班次，以有效減少進入龜吼車流，另呼籲用路人配合交警指揮或是提早調整自身出遊時間，避免塞入車陣喔！

▲萬里蟹開跑！99隻可愛蟹登陸維納斯海岸 交通路線指南這裡看。（圖／新北市漁業處提供）

▲可愛逗趣的萬里蟹裝置藝術，花蟹舉起右手像是在與民眾打招呼，花蟹背後則是浪花滾滾的維納斯海岸。

維納斯海岸是龜吼到野柳必經的海線道路，向海望去可遠眺基隆嶼、外木山以及萬里翡翠灣美景，腳下則是與野柳地質公園同樣的黃色堆積沙岩，經過千年的沖刷，造就而成的大自然鬼府神工，絕對是品蟹遊客的散步消食好去處，自10月1日起至11月1日止，還會有可愛逗趣的萬里蟹裝置藝術在維納斯海岸線出沒，讓美麗海岸更增添不少可愛童趣風。

另外還有小小彩蛋，只要民眾在維納斯海岸從99隻萬里蟹裝置藝術中找到與眾不同的9隻色違萬里蟹，與其合照上傳到稼日蒔光活動頁面，就可獲得萬里蟹防疫組合包一份，限量99份，趕快尋蟹去！最後別忘了，走覽完維納斯海岸線後，往前走到野柳還有即將10月1日開幕限地限時的「野柳假日活蟹市集」、「萬里蟹巡迴啤酒吧！」，往後走到「龜吼漁夫市集」，各攤皆有販售生猛活跳的「萬里蟹」，花蟹、三點蟹、石蟳各有千秋及愛好者，步入產季正當時，價格划算，一定要去品嚐一番！

► 美麗最大的祕密

▲萬里蟹開跑！99隻可愛蟹登陸維納斯海岸 交通路線指南這裡看。（圖／新北市漁業處提供）

▲建議進入龜吼用餐的民眾，可先於玉田路上山，於海景路又轉即可抵達龜吼石角免費停車場，步行5分鐘即可抵達龜吼漁夫市集。

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