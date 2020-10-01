新北「日夜嗨漁港」智能科技漁港　復育金三角永續守護海洋

▲石門富基漁港漁民休憩中心模擬圖。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市有著145公里海岸線，為本島擁有最多28處漁港的縣市，新北市提出創新「日夜嗨漁港」及「復育金三角」永續海洋目標，立誓打破傳統漁作思維，並結合中央「向海致敬」計畫，未來10年內將改變漁港風貌，從白天到夜晚都有各式漁港特色風貌，讓新北漁港超乎你我想像。

日夜嗨漁港 漁港轉型超乎想像

9月30日新北市市政會議上，農業局漁業處針對漁港精進轉型專案報告，推出「日夜嗨漁港」在維持既有漁港漁作功能保障漁民生計的基礎上，更發掘漁港特色進行青春山海線改造，從聆聽及解決在地漁民困難的下罟子漁港浮動碼頭開始、串聯自行車道及兼顧文化及親水風貌的淡一漁港、即將新建的富基漁港重機驛站和漁民休憩中心、釣魚天堂草里漁港的咖啡驛站。

▲萬里龜吼漁夫市集模擬圖。

漁業處指出，未來即將重建的龜吼漁港漁夫市集、特色打造深澳漁港船釣體驗育樂中心、以及澳底漁產暢貨中心等，白天漁港有著各種不同的風貌；到了晚上，夜漁港經濟啟動，水湳洞漁港展覽、富基漁港時尚走秀、淡二漁港（漁人碼頭）繽紛煙火光雕秀、草里釣魚吧親子夜釣、深澳漁港光雕水舞及最棒的船釣生活及未來將重新招商打造的淡二漁港複合式商場，串聯成北海岸漁港珍珠鍊，也將是全國國人出門休憩的新選擇。

智能漁港管理中心 美味漁味在地品牌化

漁業處表示，諸多漁港的串聯在漁業處的努力下，目前已朝5G前進，將成立智能漁港管理中心，連線管理漁港狀態、舉凡智能路燈報修、船流監測、岸水電管理及觀光智能面板，皆以智能方式遠端即可取得數據並即時報修派員。新北三大漁產，今年邁入第9年的全國知名「萬里蟹」、結合在地養殖遊程的「貢寮鮑」及重新設計品牌元素，好吃又好玩的「深澳卷」，更加強了漁港轉型的特色。

▲咖啡驛站裝置藝術模擬圖。

復育金三角 永續海洋

新北市將以貢寮的海洋資源復育園區為復育基地，鄰近低度利用的和美漁港及美艷山漁港分別轉型為生態復育中心及栽培漁業中間育成中心，打造新北復育金三角，結合專業的培育復育能力以及現有東北角的優良海域，進行永續復育；同時也關心海廢問題，推動刺網實名制、成立北台灣廢魚網回收示範點及海洋防衛隊覆網清除計畫，為永續海洋而努力。

侯友宜表示，新北市有著重要的漁港資產，推動「日夜嗨漁港」，結合在地特色及觀光產業，翻轉新北市漁港，創新價值並保障漁民生活，讓漁港超乎想像，成為民眾吃、喝、玩、樂的新景點，同時也持續將萬里蟹、貢寮鮑及深澳小卷行銷深化與在地共榮。

侯友宜說，引進科技手段因應5G建置提速，發展漁港智能管理；最重要的就是海洋保育及復育，確保永續漁業的發展，利用現有的資源優勢並結合產官學手段，打造北台灣海洋保育示範海域進而推動漁業合理利用及生態導覽等永續發展，整體一致向前發展，創造新北漁港漁業新價值。

► 美麗最大的祕密

▲漁業文化活動中心示意圖。

▲新北日夜嗨漁港，漁港風貌改造串聯。

▲海洋復育金三角。