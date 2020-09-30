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高中女昏倒！2天前吃減肥藥　美魔女媽媽冤遭法辦...真相大白

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▲桃園市黃姓女子從某購物電台購買減肥藥，今年2月間提供給自己女兒試用，今年3月間，女兒在學校兩度昏倒被送醫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃女子2月間分享減肥藥供女兒試用，女兒2天後在學校昏倒，警方懷疑藥中有毒法辦黃女不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子去年從某電視購物台購買減肥藥自用，後來女兒也想瘦身，黃女拿一部分讓女兒試用，未料今年3月間，女兒兩度在學校昏倒被送醫治療，警方懷疑減肥藥可能含有K他命等成分，將黃女函送桃檢偵辦；桃檢將該批減肥藥送驗並未驗出含有毒品成分，難認黃女有轉讓偽藥之犯意，30日偵結予以黃女不起訴處分。

檢警調查，46歲的黃姓女子去年12月拿減肥藥給16歲還在念高中的女兒試用，少女於今年2月28日試用，3月2日、6日竟兩度在學校昏倒被送醫治療，警方經詢問少女後認為黃女提供之減肥藥可能含有K他命等毒品成分，涉犯藥事法之轉讓偽藥罪嫌將黃女函送桃檢偵辦。

黃女在檢方複訊時否認有任何犯行，辯稱減肥藥是從某電視購物台購買，自己也有食用，主要成分包括酵素及代謝輔助食品，並未含有K他命等成分，原本用來自己服用，後來女兒要求試用，她則在住家提供女兒希望達到瘦身等語。

檢方將該批減肥藥送驗後，均未檢出有第一、第二、第三、第四級毒品成分，並有毒品鑑定書等佐證，本案僅有少女在警詢時單一證述，沒有其他人證與物證可供調查，遽認黃女有轉讓K他命等犯行，復查無其他證據，偵結予以黃女不起訴處分。

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