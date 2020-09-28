連生3男「想再拚1女兒」　老大胎內記憶驚呆她：老公上輩子和尚？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻連生3個兒子，所以周遭親友不時會鼓吹她「再拚一個女兒啊！」而她在猶豫的同時，也不禁想起曾和大兒子聊過胎內記憶的事，當時內容讓她震驚不已，也止住了生第四胎的念想。

三寶媽在爆怨公社提到，生兩個兒子的時候，許多人鼓勵她生一個女兒，後來老三還是兒子，仍有不少聲音說，再拚一個女兒，「哇X那些人都沒在想，如果又是兒子怎辦啊？」

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而她會有這番顧慮，就要從大兒子的胎內記憶說起，「老大說他從上面來的，上面很多小朋友在排隊，那時排他後面的是弟弟，再後面也是弟弟。」

聞言，三寶媽不禁好奇，「後面都沒有妹妹嗎？」結果答案是全部都弟弟。重點是，對話當時她懷老三才8週，所以沒人知道寶寶性別，而聽完這番話她也不禁笑虧，「爸爸上輩子是和尚，媽媽情人多多，我家有寶貝三太子，害怕變成四少爺。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

最後針對胎內記憶，原po表示，「進行的時間是在3歲左右，2到3歲最容易出現，如果超過6歲就會忘得很快，並隨著年齡增長而逐漸忘卻。」至於詢問時機，她建議可以在剛洗完澡，身體暖呼呼的時候；或者孩子入睡前，且是在被窩中放鬆的狀態下。

文章獲得1.4萬讚，網友們紛紛回應，「生兩個兒子...已放棄生女兒這件事，封肚」、「三個女兒路過」、「快生下一胎證明一下」、「我舅舅就是這樣，一不小心生了四個兒子啊」、「三個少爺都好秀氣！可愛」。

另外，也有不少家長分享，「我女兒說她是坐鳥來的，我想不透什麼坐鳥，我問她弟弟什麼時候會來，她說：時間到了就會來了」、「大女兒說有看過弟弟」、「我家老大說是天使，老二沒特別說，但有說她在肚子裡的時候，旁邊還有一個姐姐，後來姐姐不見了」。

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