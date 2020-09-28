嫌哭鬧父親竟FM2安眠藥摻奶餵食2月大女兒！女嬰遭毒死

▲陳姓男子將含有FM2成分的安眠藥物摻入奶粉，導致女嬰中毒身亡。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市有精神疾病的陳姓男子，因嫌2個月大的女兒不停哭鬧，竟將含有第三級毒品FM2（強姦藥丸）成分的安眠藥物，磨碎後摻入奶粉沖泡餵食，導致女嬰中毒休克身亡。陳男雖說「女兒疼都來不及，怎會殺害！」但法院仍認定成立「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」，一審判刑3年10月，二審加重為4年6月，案經上訴第三審，最高法院28日駁回上訴定讞。

判決指出，39歲的陳男與妻子育有一對兒女，但2人長期受精神疾病所苦，均在醫院精神科領用藥物。案發當時育有一對兒女，兒子約3歲、女兒2個月大，一家人與中風母親同住，夫妻平時以打零工維生。

2人領用精神科開出的安眠藥物，而檢警調查發現，陳男因不堪小孩哭鬧，希望孩子能早點睡覺，所以經常將安眠藥餵食孩子，連他妻子也會幫忙餵食，3歲大的兒子也曾被餵食安眠藥。而案發於2017年7月間，陳男獨自帶女嬰出門，在車上將半顆安眠藥磨成粉末混入牛奶內，讓女嬰喝下肚；當天晚間，陳男又第二度以毒奶粉餵食女兒後，沒想到女兒卻再也沒醒過來，2夫婦直到隔天凌晨才發現情況不妙，趕緊將女兒送往醫院急救，最後不幸仍宣告不治。檢方依照「成年人故意殺害兒童罪」提起公訴。

法院審理時，陳男否認故意殺害女兒，還當庭說「女兒疼都來不及，怎會故意殺害！」「我若不愛女兒，就不會借錢生下她，我真的不是故意的，很後悔...」一審法院審理後，認為陳男主觀上應無殺人故意，但陳男仍具有傷害故意，成立「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」；考量他犯案時有憂鬱症，也因該症狀導致輕度智能障礙，且犯後深具悔意，因此法院認為他符合情堪憫恕的減刑規定，一審判刑3年10月。

案經上訴，高院二審也認為他成立「成年人故意對兒童犯傷害致死罪」，另考量他精神狀況與家庭狀況，改判4年6月。全案再上訴第三審，最高法院28駁回上訴定讞。