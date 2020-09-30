徵兵制沒用？蔡正元提「公職參戰部隊」　優先排五指山公墓以表尊榮

▲國軍訓練。（示意圖／軍聞社）



記者蔡文鈴／台北報導

兩岸局勢緊張！共軍不斷派機繞台示威，引發我國民眾恐慌可能爆發開戰，國民黨市議員徐巧芯更提出「女生要當兵」、「恢復徵兵制」補足兵力不足的問題。對此，國民黨前副秘書長蔡正元指出，徵兵制在法律上只針對剛要當兵的人，最好修法設立「公職人員優先參戰部隊」，在五指山公墓優先安排，激勵參戰士氣。

蔡正元30日在臉書發文表示，徵兵制在法律上只針對二十歲剛要當兵的人，無法針對當替代役和不當兵的人，像對「林飛帆」、「林昶佐」、「黃國昌」就沒有用處；還有公職人員和高階公務員，在法律上遇有戰爭也不用當兵上前線，所以這些人主戰都是死別人小孩自己不會死。

蔡正元認為，最好的辦法是修改法律，準備戰爭先設立「公職人員優先參戰部隊」，把主張徵兵和戰爭的民代和公務員，尤其是要「戰到一兵一卒」的人，不分男女年齡全部強徵入伍，包括當過替代役和不當兵的民代，守護各地攤頭迎戰登陸武力。

蔡正元還說，這個「公職人員優先參戰部隊」現在馬上集訓但公職高薪照常領，而且在五指山公墓優先安排，以表尊榮更能激勵參戰士氣。

其他人也看了這些...

►快訊／共機再度進入西南空域 連續13天擾台今天最早「6時47分」

►共軍連12天擾台 嚴德發：台海空域皆有掌握！空軍適時應處

►快訊／共機連12天侵擾西南空域 空軍廣播斥：請立即迴轉



更多熱門新聞...

►陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」 林俊憲：為何飛70年還沒到？

►共機頻擾台未除役隨時「被徵召」？ 後備指揮部回應了

►兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」嚇醒網友 國防部澄清了！

►振興一下我們的美麗